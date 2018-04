Al peronista le gusta hacer peronismo, pero no que se lo hagan a él

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Sin Saco y Sin Corbata). Pese a que Jaime Durán Barba le dice a los “popes” de la Casa Rosada que las encuestas están mejorando, que el “único gran problema” es la inflación y que aliente un triunfo electoral más o menos sencillo en 2019; pesa sobre el Gobierno de Mauricio Macri una serie de acusaciones y descalificiones que, para una franja muy importante del electorado, esmerila y oculta los intentos por mejorar la imagen positiva e incrementar la intención de voto del Mandatario, del Gabinete y de “Cambiemos”.

No son ataques menores. La intencionalidad es clara: deslegitimar todas las acciones y decisiones del macrismo, minimizar los potenciales éxitos que tenga la Administración de Mauricio Macri y colocan a “Cambiemos” en el rol del “enemigo del pueblo”, mientras que quienes emiten esos conceptos se revisten de “nacionales y populares”.

La lista es inmensa, y el macrismo hace esfuerzos enormes para sumar semana a semana nuevos “motes”, actos inexplicables, situaciones que no se aclaran y, cuando se aclaran, oscurecen.

> Desde el inicial “Gobierno de los CEOs”

> al ministro de Hacienda blanqueando US$ 1 millón antes de asumir,

> pasando por los “Panamá Papers”, y

> sus primos, los “Paradise Papers”;

> el “Gobiernan para los ricos”,

> el ex presidente de Shell comprando gas a sus ex jefes,

> el ministro de Finanzas que vende un bono a sus ex socios y que no dejan en claro su rol en el fondo “Nocua Partners”,

> el Gobierno de Mauricio Macri aumentando los peajes antes de que la familia Macri venda sus acciones en Autopista del Sol;

> el viceministro de Finanzas cobrando bonus del banco que más deuda coloca de la Argentina (Deutsche Bank);

> el insólito acuerdo con el Correo a favor, otra vez, de la familia Macri;

> la autorización de líneas aéreas 'low cost' que son propiedad de ex socios de funcionarios,

> el dictamen de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires a favor del desembarco de Farmacity en territorio bonaerense justo cuando el viceJefe de Gabinete, Mario Quintana, anuncia que va a vender sus acciones en esa compañía; y

> la negativa a avanzar con la investigación del Caso Odebrecht,

entre otra docena, conforman lo que Cristina Fernández de Kirchner ha dado en llamar “Gobierno Offhore”.

En esa mixtura de simples noticias tergiversadas, decisiones judiciales inexplicables y coincidencias demasiado sospechosas, hay potenciales delitos, “avivadas” innegable y acciones que son antiéticas, pero que no tipifican para denuncias judiciales; que permiten una construcción sesgada ideológicamente de un gobierno que “no existe”, pero que se parece demasiado al que describe la oposición.



La construcción que hace el kirchnerismo, especialmente, tiene varias vertientes.

La más evidente es querer volver al poder lo antes posible, pero también diferenciar sus decisiones populistas (que en muchos casos alimentaron la “fábrica de pobres”) de un supuesto gobierno neoliberal o neoconservador, que ha dado más planes sociales y lanzado medidas asistenciales en 2 años y medio que CFK en 8 años; y, para colmo, cubriendo a una cantidad mayor de personas.

Pero es central en la construcción kirchnerista del Gobierno de Mauricio Macri el minimizar las cientos de denuncias de corrupción que enfrentan sus dirigentes ante un “Gobierno Offshore” que trata cada acusación con la misma displicencia y relativización que hicieron/hacen CFK y sus principales funcionarios. Sin duda, en eso, macristas y kirchneristas se parecen demasiado.

No hay que creer en el “demonio” que crea el kirchnerismo ni en la condición “angelical” con que se disfraza el macrismo. Pero la ausencia de una política de comunicación seria por parte del Gobierno, la decisión de sumar enemigos semana a semana y la falta de “éxitos” contundentes, permiten que el antimacrismo vaya, con cierta lentitud, tomando forma; lo que puede eliminar el clivaje kirchnerismo – antikirchnerismo que hizo perder al panperonismo las elecciones de 2013, 2015 y 2017.

Sin embargo, la acción furiosa del kirchnerismo usando datos ciertos (y algunos tergiversados) de la realidad macrista plantea un tema de debate muy interesante (siempre partiendo de la condición de que no hubo violaciones flagrantes a la ley o maniobras para aprovechan las posiciones de poder de los individuos para hacer negocios).

La cuestión es: ¿Puede una persona que trabajó toda su vida en el sector privado pasar al sector público y desarrollar actividades en áreas que son de su especialidad? ¿O es que debemos dejar la gestión gubernamental en manos de políticos profesionales que han vivido 20 años de 'la teta del Estado', viven en casas de US$ 1 millón (o más) y emplean a toda su familia (sanguínea y política) en el mismo Estado que manejan, como si fuera un “bien familiar”?

Es largo el debate académico entre los politólogos el rol de los “tecnócratas” en la función pública. Y hay consenso que un técnico no puede tomar decisiones sin tener un político a su lado y que todo político debe recurrir a un técnico para poder encontrar las mejores soluciones a los problemas inherentes de la gestión pública. En el caso macrista, el análisis también implica el regreso de una élite social desembarcando en el Estado y tomando las riendas de la economía. Esa es la discusión.

El paso del ministro de Finanzas, Luis Caputo, por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa dejó en claro que ningún Legislador estaba a la altura para contradecir los argumentos técnicos que presentaba el funcionario. Sin embargo, el hombre que está batiendo récords de emisiones de deuda soberana argentina, comprometió, aún más, su situación judicial y generó un flanco débil con sus declaraciones que ponen en riesgo su permanencia en el Gabinete de Mauricio Macri.

Ya hemos tenido ministros de Economía y secretarios de Finanzas que nos endeudaron al 17% en dólares, con Venezuela, cuando en el mundo se podía colocar deuda por la mitad de esa tasa; tuvimos “genios” que hoy dan clases por TV que diseñaron bonos ajustables con CER o por suba del PBI que obligó a “truchar” los datos del INdEC para no tener que pagar renta adicional por US$ 3.500 millones anuales, moneda que no tenía el Banco Central ni el Tesoro Nacional; y tuvimos “sabiondos” recibidos con premios en la UBA que nos mantuvieron artificialmente en default y sin acceso al crédito internacional.

Que en la Argentina haya casi 30% de la población pobre o que tengamos 4.400 villas o asentamientos ilegales es una demostración clara de la pésima gestión económica que ha tenido la Argentina en los últimos 40 años. Y, en todo ese tiempo, pasaron por el Palacio de Hacienda liberales, conservadores, desarrollistas, nacionalistas, industrialistas, proteccionistas, privatizadores, monetaristas y casi todos los “istas” que tiene la Economía.

Sin embargo, Mauricio Macri bautizó a sus ministros como “el Mejor Equipo de los últimos 50 años” y, cuando avanzamos hacia el 3er. año de gestión, la educación no es la mejor en 50 años, la salud no es la mejor en 50 años, la seguridad no es la mejor en 50 años, las relaciones exteriores no son las mejores en 50 años, la economía no es la mejor en 50 años y la administración de los fondos públicos, sin duda, no es la mejor en los últimos 50 años. Por eso, los problemas, errores y “avivadas” no se explican.

Es legal tener los ahorros en el exterior, pero no es lógico, ni correcto, que un ministro del “Mejor Equipo en los últimos 50 años” diga que los mantiene fuera del país por falta de confianza. El Gobierno lanzó un “sinceramiento fiscal” único y, entre los que más blanquearon capitales están el primo del Presidente de la Nación y, por mucho menor costo, el ministro de Hacienda. ¿Cómo se le hace entender eso a un pobre que cuando va a un supermercado y tiene que dejar la mitad de los productos porque no le alcanza el dinero en el bolsillo para poder comprarlos?

En vez de explicar el insólito acuerdo entre el Correo de la familia Macri y el Gobierno, los funcionarios y los representantes del sector privado mantiene un silencio inexplicable; como el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, no puede explicar que anuncia su intención de vender las acciones de “Farmacity” horas antes de que el Procurador de la Provincia de Buenos Aires emite un dictamen que permite a la empresa desembarcar en el mayor mercado de venta de medicamentos y afines de la Argentina.

No vale la pena seguir con la lista. Para quién no es especialista, para quien no conoce las leyes, para aquellos que menos tienen y, quizás también, son los que menos educación han recibido; cuando algo mueve la cola como un perro, ladra como un perro, tiene dientes como un perro y come huesos como un perro, termina por ser un perro. Pero también, para esas mismas personas una cosa se convierte en un perro porque otra persona le dijo que esa cosa mueve la cola como un perro, ladra como un perro, tiene dientes como un perro y come huesos como un perro, pese a que no sea un perro.

La construcción que hace del Gobierno de Mauricio Macri el kirchnerismo tiene un efecto secundario: Si a “Cambiemos” le va mal en la gestión, tal como muchos quieren, desean o evalúan que verán; levantará un barrera enorme para que personas provenientes del sector privado y de la clase alta pueda ingresar a la Administración Pública en el futuro.

Esto no es nuevo. Cuando grupos de civiles de las clases altas acompañaron a los gobiernos militares en sus interrupciones del régimen constitucional, se intentó frenar todo desembarco de esos personajes en el Estado en años posteriores. Pero, desde el Gobierno de Carlos Saúl Menem, este grupo social inició un lento regreso (y por el camino constitucional) para acceder a los cargos estatales; un camino que culmina con el triunfo de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires y, luego, como Presidente de la Nación.

Macri nunca creyó que iba a llegar a la Casa Rosada, ergo, el PRO no estaba preparado para desembarcar en el Poder Ejecutivo Nacional. Se tuvo que improvisar y formar “el equipo” tal como se pudo (hasta contrataron varios 'head hunters' para cubrir decenas de posiciones). Eso no permitió hacer el “control ácido” que imponen las normas de ética pública para cada ingresantes. De allí que las historias anteriores -económicas y financieras- de muchas personas que hoy ocupan altos cargos, no hayan sido “emprolijadas” tal como requiere pasar de la actividad privada a la función pública.

También es cierto que los nuevos sistemas de información y los regímenes de transparencia que se aplican en los últimos años, en algunos casos, consecuencia de decisiones del propio Macri; permiten realizar una “radiografía” de los bienes y actividades privadas de los funcionarios públicos como nunca antes tuvo que enfrentar otro Gabinete Nacional.

Sin embargo, luego de 2 años y medio de gestión y, sobre todo, luego de los “Panama Papers”, el Gobierno de Macri debería hacer hecho un esfuerzo superior por despejar todas las posibles dudas que hubiera en el pasado de los principales funcionarios nacional y hubiese apartado a aquellos de la toma de decisiones de temas en donde estuvieran involucrados personas, empresas o actividades que desarrollaron en el pasado; es decir, imponer la famosa “China Wall” que existe en las finanzas.

Después de los “Panama Papers”, el Gobierno de Mauricio Macri no puede aducir “inocencia”. El propio Presidente de la Nación tuvo que hacerle juicio a su padre para que las empresas del Grupo Macri revelaran los entramados internos s a la Justicia para liberar de responsabilidades al mandatario.

También la Casa Rosada podría haber instrumentado un mecanismo de comunicación y esclarecimiento ante este tipo de casos. No alcanza con un reportaje en algún medio del Grupo Clarín y 3 tuits. En este tipo de situaciones, las explicaciones deben ser claras, detalladas, extensas y aportando todas las pruebas, al alcance de todos los ciudadanos.

Por fin, Macri debería haberse acostumbrado ya a sacarse “lastre” de la espalda. Hoy, hay funcionarios que hacen daño al Presidente de la Nación y, retenerlos, agrava la situación.

Uno de los ejes de acción de la izquierda es profundizar las contradicciones del sistema capitalista. Desde allí, el intento de construir a la clase alta como culpable de los problemas de las clases medias y baja. En esta construcción, el rol del funcionario público se considera como parte del universo que controla la clase alta. Sin embargo, en la Argentina, con el ingreso del peronismo al poder, el funcionario público comenzó a salir, sobre todo, de la clase media y la consecuencia fue que en el peronismo sea “natural” afiliarse a los 16 años y escalar posiciones en el sector público.

Son pocos los casos de saltos del sector privado al público. Así, es natural que una persona, tal como Aníbal Fernández, para poner un ejemplo paradigmático, hay sido

> asesor de los Consejos Deliberantes de Quilmes y Florencio Varela,

> secretario administrativo del bloque Peronista de Senadores bonaerenses,

> intendente de Quilmes,

> secretario y ministro de Trabajo bonaerense,

> convencional constituyente provincial,

> secretario General de la Presidencia de la Nación,

> ministro del Interior,

> ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,

> senador nacional,

> Jefe de Gabinete de Ministros,

> candidato frustrado a Gobernador bonaerense.

Para el peronismo es “natural” que Carlos Zannini nombre a 22 familiares o amigos en el Estado, que 2 hermano (los Rodríguez Saá), o 2 matrimonios (tal como Néstor y Cristina Kirchner o Gerardo Zamora y Claudia Ledesma Abdala), se alternen como gobernadores o en la Presidencia de la Nación. Y también es natural que un mandatario riojano (Carlos Menem) construya una megapista de aterrizaje que nadie usa, en su pueblo natal; o que un matrimonio patagónico tenga hoteles en El Calafate y ponga más vuelos de Aerolíneas Argentina a esa ciudad que a Salta y Jujuy sumados. Los peronistas naturalizan el uso del Estado como “bien familiar” porque se consideran los dueños del Estado, en todas sus formas y niveles.

El panperonismo se permite todo y no permite a los otros nada. Ellos pueden meterse en la interna de otros partidos (tal como hizo Néstor Kirchner cuando ofreció la vicepresidencia de la Nación a Julio Cleto Cobos), pero estalla cuando un Gobierno, haciendo un típica “picardía peronista”, logra que una Jueza Federal intervenga al Partido Nacional Justicialista y ponga como interventor a un personaje como Luis Barrionuevo.

Al peronismo le gusta hacer peronismo, pero no le gusta que le hagan peronismo. Eso no disculpa que el “Mejor Equipo en los últimos 50 años” cometa tantas irregularidades y actos, por lo menos, sospechosos. En especial cuando el eje de su relato es que vinieron para “cambiar”. Un fracaso macrista, quizás, cierre la puerta a los privados para ingresar a la función pública durante décadas; dejando a la Argentina y a los argentinos en manos de “políticos de carrera” que sueñan con eternizarse en el poder. No es tema menor y va más allá del futuro electoral del macrismo.