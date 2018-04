Bombardeando Siria pa'distraer: Embarazo, allanamiento, extorsión

La compañía editora del tabloide sensacionalista National Enquirer pagó US$ 30.000 a un ex conserje de Trump World Tower, Dino Sajudin: Donald Trump había dejado embarazada a una trabajadora de otro edificio de su propiedad cerca de la sede de la Organización de Naciones Unidas, y debía mantener silencio. Si contaba a alguien ese rumor o haber recibido dinero por su silencio, Sajudin debía abonar US$ 1 millón.

8 meses antes de que la empresa propietaria del National Enquirer pagase US$ 150.000 a una ex conejita de Playboy, Karen McDougal, que dice haber tenido una relación sentimental con Donald Trump, la editorial pagó a otra persona menos conocida: un ex portero de un edificio de Trump.

Igual que sucedió con la conejita, el 'Enquirer' hizo firmar al portero un contrato comprometiéndose a no hablar en público acerca de esa información que podía perjudicar la campaña presidencial del hoy Presidente.

El pago a la ex Playmate, Karen McDougal, se mantuvo en secreto hasta que The Wall Street Journal publicó la historia pocos días antes de las elecciones de 2016.

Desde entonces, la curiosidad sobre ese acuerdo ha recibido mucha cobertura periodística y fue uno de los factores que motivaron un allanamiento en las oficinas y la habitación del hotel en que se alojaba el abogado personal de Trump, Michael Cohen.

Pero la historia del ex portero, Dino Sajudin, estaba discreta hasta ahora.

Sin embargo, él difundió un comunicado tras conocerse su nombre en los medios.

En el texto confirmó que mientras trabajó en Trump World Tower le dieron la instrucción de no criticar a la ex empleada doméstica del Presidente debido a que hubo una relación anterior con Trump y tuvo un hijo con él.

El acuerdo, desvelado por varios medios estadounidenses, supone el 3er. caso conocido de pagos en 2016 a personas para acallar hipotéticas informaciones sexuales de Trump ante el temor de que pudieran afectarle negativamente en las elecciones presidenciales de noviembre de aquel año.

El pasado sexual de Trump le ha empezado a perseguir en las últimas semanas, convirtiéndose en un nuevo problema —moral y legal— para el Presidente.

Hasta ahora, se conocía que American Media Inc (AMI), compañía propietaria del 'Enquirer' había pagado a Karen McDougal por la aventura de junio de 2006, cuando Trump llevaba más de 1 año casado con Melania Trump y a los 3 meses de que naciera Barron, el hijo de ambos.

El presidente ejecutivo de AMI, David Pecker, es un amigo cercano del Presidente y le ha defendido públicamente.

McDougal llevó en marzo ese pago a los tribunales alegando que la compañía la engañó y ha contado en entrevistas su supuesto 'affair' con Trump.

Su historia es parecida a la de Stormy Daniels, la actriz porno que también asegura haber mantenido en 2006 una aventura sexual con el mandatario.

En su caso, en la antesala de las presidenciales de 2016, Daniels firmó un pacto de confidencialidad con el abogado personal del republicano, Michael Cohen, que le pagó US$ 130.000 a cambio de su silencio.

La actriz porno ha interpuesto una demanda para anular legalmente el pacto con el argumento de que Trump no lo firmó. El FBI registró las oficinas de Cohen en busca de información que pueda determinar si esa transacción violó leyes electorales o bancarias.

RadarOnline, otro tabloide, publicó detalles del pago a Sajudin y sostuvo que el tabloide estuvo 4 semanas investigando el rumor, pero acabó desistiendo al considerarlo falso.

Sin embargo, 4 veteranos trabajadores del 'Enquirer' y conocedores del caso de Sajudin dijeron a la agencia AP que esa versión es falsa, y que RadarOnline está vinculada a American Media Inc (AMI). Por ese motivo, los editores les ordenaron dejar de indagar sobre el rumor.

Tras una investigación del diario The Wall Street Journal poco después de las elecciones de 2016, AMI decidió romper el acuerdo económico con el exconserje.

Sajudin, por su parte, promete contraatacar. En declaraciones a AP, el exconserje advirtió que demandaría al tabloide si su nombre se hacía público, tal como ha sucedido en las informaciones periodísticas de la semana que pasó.

Pagos por silencio sabidos durante la campaña 2016.



1. 130k a Stormy Daniels, afirma haber tenido un romance con Trump



2. 150k a Karen McDougal, también afirma haber tenido un romance con Trump



3. 30k a Dino Sajudin, el portero que afirma saber de un hijo ilegítimo de Trump https://t.co/Tc894rKpEL — TheBadHombreAccount (@inkonspicuo) 13 de abril de 2018

Dino Sajudin: El National Enquire compró el silencio de un ex portero de edificios de Donald Trump https://t.co/Nt3i9mIkLn — Titulares Política (@_politica) 13 de abril de 2018

#Noticias | El National Enquire compró el silencio de Dino #Sajudin, ex portero de edificios de Donald #Trump. El hombre confirma que le pidieron no criticar a ex empleada que supuesta mantuvo una relación con el ahora presidente de Estados Unidos. https://t.co/MjzU4Of5Wc pic.twitter.com/p3vzR28GX5 — AlDiaDallas (@AlDiaDallas) 12 de abril de 2018

La Associated Press confirmó los detalles del pago mediante una revisión de un contrato confidencial y entrevistas con decenas de empleados y ex empleados del Enquirer y de su casa matriz, American Media Inc.

Sajudin cobró US$30.000 a cambio del compromiso “a perpetuidad” de no hablar del chisme que había escuchado sobre la vida sexual de Trump: que había tenido un hijo con una empleada de la Trump World Tower, un rascacielos de su propiedad cerca de las Naciones Unidas. El contrato fijaba una multa de US$ 1 millón si Sajudin revelaba el rumor o los términos del acuerdo.

Cohen admitió a la AP que había hablado sobre la historia de Sajudin con la revista cuando el tabloide trabajaba en ella. Dijo que hacía de representante de Trump y negó haber sabido nada de antemano sobre el pago al ex portero.

Durante la investigación de la AP, American Media amenazó con acudir a los tribunales por los intentos de la agencia de entrevistar a empleados y ex empleados de la empresa y contrató a la oficina de abogados Boies Schiller Flexner, que corroboró la veracidad de todo lo que publicaba la AP.

Al ser interrogado sobre el pago el año pasado, Dylan Howard, principal editor del Enquirer y ejecutivo de American Media, dijo que lo hizo para asegurarse la cooperación exclusiva del portero porque la noticia, de ser cierta, hubiera vendido “cientos de miles” de revistas. Pero agregó que, al final de cuentas, la versión “carecía de toda credibilidad”, por lo que se decidió no publicarla.

4 empleados del Enquirer aseguran que la revista no respetó las prácticas tradicionales, incluidas vigilancias y tácticas para comprobar la paternidad. En 2008 el Enquirer ayudó a descarrilar la candidatura presidencial de John Edward al escarbar en la basura y encontrar material que permitió hacer un análisis de ADN que reveló que el político había tenido un hijo con su amante, según un ex empleado.

En esta ocasión, AP ha identificado en agosto 2017 a la mujer que, según el rumor, Trump habría dejado embarazada en uno de sus edificios.

La mujer negó haber mantenido una relación con Trump y dijo desconocer el pago del Enquirer al exconserje.

“Todo es falso. Creo que perdieron su dinero”, señaló ella.

La AP no ha podido corroborar si el rumor es cierto o no y por lo tanto no publicó el nombre de la mujer.

Los empleados del Enquirer, todos con años de experiencia en la negociación de contactos con fuentes informativas, dicen que la suspensión abrupta de la investigación, combinada con la multa de US$ 1 millón, los hace pensar que se trató de una maniobra usada por el tabloide en la que paga por información que no usa, como favor hacia alguna celebridad o para presionar a alguien.

Un ex periodista del Enquirer, que no estuvo involucrado en el caso de Sajudin, se mostró escéptico de que la empresa pague por una información que no usa.

“American Media no libra cheques por US$ 30.000 para no usar la información”, afirmó Jerry George, quien fue reportero y editor durante casi 3 décadas antes de ser dado de baja por American Media en 2013.

La empresa dijo que David Pecker, editor de American Media y firme partidario de Trump, no había coordinado la cobertura con allegados a Trump ni aceptado directrices de Trump. Admitió haber hablado del rumor del portero con representantes de Trump, en lo que describió como un “procedimiento típico en casos de esta naturaleza”.

Los empleados del Enquirer, igual que decenas de empleados y ex empleados de American Media entrevistados por la AP en el último año, pidieron no ser identificados, aduciendo que la empresa les hace firmar contratos de confidencialidad.