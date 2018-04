Bitcoins bajo la piel: Los microchip sudérmicos para evitar ataques cibernéticos

El fundador de la firma ATM Bitcoin, Mr. Bitcoin, ha incorporado un pequeño chip en sus manos para mantener su moneda digital segura, proporcionándole también a su cuerpo un conjunto de llaves y un reloj despertador. El empresario holandés Martijn Wismeijer tiene un chip NFC (comunicación de campo cercano) inyectado en cada mano entre el tejido del músculo y la piel para guardar sus claves cifradas de Bitcoin.

Wismeijer declaró una serie de razones para el método drástico de almacenar crypto, diciendo que había perdido la mayoría de su bitcoins en los últimos años por fallos en los exchanges, piratería informática y robo.

@ralphtheninja Correct. They are two NTAG216 NFC tags and experimented with Bitcoin and other crypto. pic.twitter.com/hajMRdoisG