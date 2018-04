Preso, Lula da Silva sigue ganando en las encuestas

La conclusión de la nueva encuesta de Datafolha es llamativa: la mayoría de los brasileros sigue eligiendo Presidente a un ciudadano que está preso.

Luiz Inácio Lula da Silva retiene el 31% de los votos, más del doble que Jair Bolsonaro, que tiene un 15% en la investigación de opinión pública más reciente, cuyo trabajo de campo se hizo con Lula detenido.

Es cierto que Lula ha registrado un descenso respecto de la anterior encuesta Datafolha, cuando logró 34%. Pero hay 2 interpretaciones:

> en esta ocasión ingresó el nuevo precandidato presidencial, Joaquim Barbosa, con 8% de los encuestados; y

> el repiqueteo contra Lula de algunos multimedios de comunicación, en ocasión de su detención, ha provocado algún impacto negativo en la popularidad del ex Presidente.

De todos modos, Lula supera con facilidad a cualquier adversario en el caso de una 2da. vuelta, sea Bolsonaro, el 4 veces gobernador paulista Geraldo Alckmin o Marina Silva.

Datafolha difiere de la otra encuesta conocida recientemente, la de Vox Populi, que sostenía que Lula da Silva había registrado un incremento en intención de voto, luego de ingresar a pirisión.

La encuesta de Vox Populi había sido realizada a pedido del Partido dos Trabalhadores, cofundado por Lula.

Según Vox Populi, Lula fue del 40% al 43% en el voto espontáneo y del 45% al 51% en el voto estimulado. En este caso, él vencería la disputa presidencial en 1ra. vuelta.

La de Datafolha es más modesta para Lula y para el PT.

Si bien los medios de comunicación recuerdan, e insisten, en que hay un nuevo escenario con Lula excluido del comicio presidencial, aun no se ha expedido el Tribunal Federal Electoral, que deberá decidir sobre la posibilidad que Lula sea candidato estando en prisión. Hay fecha hasta el 15/08.

Opinión

Jeferson Miola integra el Instituto de Debates, Estudios y Alternativas (Idea), de Porto Alegre (Rio Grande do Sul), y fue coordinador-ejecutivo del 5to. Foro Social Mundial. Él, simpatizante de Lula, analizó la encuesta de Datafolha para la web lulista Brasil247. Esto es importante señalar aunque también es cierto que varias de sus conclusiones son compartidas también por muchos de los no-lulistas:

"Los resultados de la encuesta Datafolha confirman que

[1] incluso en prisión política, Lula sigue imbatible, y que

[2] el bloque golpista continúa sin viabilidad electoral:

1) Lula lidera holgadamente en todos los escenarios, con el doble de las intenciones de voto del segundo colocado, Jair Bolsonaro;

(2) incluso sumados, los votos de Marina Silva, Geraldo Alckmin, Álvaro Dias, Joaquim Barbosa, Rodrigo Maia, Michel Temer/Henrique Meirelles pierden ante Lula;

3) ningún adversario es rival para Lula en una eventual 2da. vuelta; Lula los vence con enorme ventaja; la menor diferencia es de 46% a 32% [contra Marina, la más cercana];

4) incluso impidiendo a Lula competir, el bloque golpista (contra Dilma Rousseff ejecutaron un golpe institucional) no conseguiría vencer la elección. En este caso, ganaría la suma de votos nulos y blancos con casi un 40% de ventaja sobre el 2do. colocado [23% a 17%];

5) Lula tiene altísimo poder de transferencia de votos: cerca del 70% de los electores de él -3 cada 4- dicen que votarían al candidato indicado por él;

6) casi la mitad [46%] de todos los entrevistados se declara dispuesta a votar al candidato indicado por Lula;

7) Alckmin, el candidato por ahora preferido de quienes promovieron el Lava Jato, aunque con un desempeño pobrísimo, no participaría de la 2da. vuelta ni siquiera en el escenario de destierro de Lula;

8) Alckmin pierde la elección incluso en São Paulo -él dejó el gobierno con la menguada aprobación del 36%;

9) incluso en el escenario sin Lula, (...) Alckmin no despega. Los principales beneficiarios de una eventual migración de votos serían Marina, que duplicaría su porcentaje, y Ciro Gomes, que triplicaría. [Esto no es resultado de la simulación del poder de transferencia electoral de Lula sino la simulación de preferencias ante la lista de nombres ofrecida por la investigación, cuando no figuraba el nombre de Lula].

Los resultados de la encuesta Datafolha (...) indican el rechazo incontestable de todas las candidaturas de la derecha (...).

La investigación deja patente la ilegitimidad de la elección sin Lula, así como también la ilegitimidad del eventual gobierno resultante de una elección fraudada. (...)

Para ellos, no basta impedir la elección del Lula que daría inicio a la restauración de la democracia ya la reconstrucción económica y social de Brasil; quieren impedir la victoria de cualquier candidato que Lula eventualmente decida indicar para enfrentar el fascismo.

El dato importante de la encuesta Datafolha es que la elección de 2018 deja de ser una certeza del calendario institucional del paísn(...)".