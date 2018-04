El consumo masivo no reacciona, el selectivo crece

Apremiados por las alzas constantes en los precios que le erosionan el salario, los consumidores deshojan la margarita. ¿Ir al canal moderno?: mayorista sí, súper no. ¿Por superficies?: en tickets más altos, hiper sobre súper. ¿Al canal tradicional?: almacén más, autoservicio menos. ¿Hacer las compras presenciales o por internet?: para el cuarto de internautas, tienda online sí, locales físicos no. Más o menos, así se ha ido construyendo la hoja de ruta del comercio vinculado al día a día como consecuencia de la sorda guerra que la población, en general, se ha visto obligada a librar contra el incesante alza de los precios y la intromisión del gobierno en sus presupuestos íntimos por medio de recurrentes tarifazos. Que el consumo masivo haya quedado golpeado en los últimos dos años y casi sin reacción en éste mientras paralelamente la modalidad online crece al 50% anual que haya un veraneo récord en los centros turísticos nacionales e igual en cantidad de viajeros al exterior revelan que el ajuste no ha sido el mismo del medio de la pirámide socioeconómica hacia abajo que hacia arriba, donde se estrecha. Tomado como conjunto y a pesar del reciente retroceso, Argentina aún lidera el ránking latinoamericano estadístico del consumo, por sobre Chile y Brasil, pero en la calle se nota la enorme disparidad entre la capacidad de gasto entre los pocos y los muchos.

Por Urgente 24 Lunes 16 de abril de 2018 9:37 hs