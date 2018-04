Antes que hable 'Sturze', Economía & Regiones le advierte: "No relajar"

Desde que Mauricio Macri decidió ser flexible con la política fiscal para no reducir el gasto público, la política monetaria perdió su rol de contención de la inflación y también redujo su credibilidad porque había prometido lo contrario. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, intenta satisfacer a Macri pero convencer a la City que no renuncia a su compromiso, un galimatías imposible. La consultora Economía & Regiones le anticipa que todo lo que no endurezca la política monetaria será un estímulo a la inflación que viene. Y lo puso por escrito:

Por Urgente 24 Lunes 16 de abril de 2018 14:26 hs Compartí esta nota Imprimir