Cuando era diputado, Macri canjeó 283 de los 287 pasajes

Pese a que cuando estalló el escándalo del canje de pasajes de los diputados -ranking que encabezó Elisa Carrió- Mauricio Macri cuestionó duramente esa práctica que implica un sobresueldo, se reveló que el hoy Presidente hizo uso y abuso de este beneficio cuando era parte de la Cámara Baja.

Según reveló el portal Letra P, con la firma de Nicolás Fiorentino, Macri como diputado canjeó 283 de los 287 pasajes disponibles que tuvo en su corta gestión como miembro de la Cámara Baja, lo que equivale a un monto de $382 mil en la actualidad. Esto se dio entre el 10 de diciembre de 2005 y diciembre de 2007, momento que asumió la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata del breve período en que el Presidente fue diputado. En esos 16 meses, apenas usó cuatro de los pasajes en enero de 2006, cuando el Congreso no estaba en funciones y canjeó 16.

El poco uso que Macri le dio a los pasajes se relaciona con su accionar legislativo, puesto que en 2006, que fue el único año en el que el actual Presidente cumplió su mandato completo, fue a sólo 44 de las 321 votaciones dentro del recinto.

Por otro lado, en marzo de 2007, su último mes en el Congreso, canjeó siete viajes más, los que le correspondían antes de entrar en licencia, que luego se transformó en su renuncia.

Cabe recordar que, tal como informó Urgente24 días atrás, ya Felipe Solá había cuestionado a Macri cuando se desató la polémica porque, aseguró entonces, “cobró todos los pasajes por planilla cuando era diputado, así que no me joda con el dedito acusador. De la misma manera todos los del Pro”.

Hay repercusiones en Twitter:

¿Así que cuando Macri fue diputado cambió los pasajes por efectivo? Desmiente a los que dicen que los ricos de tanta plata que tienen no roban; al revés, son los peores.

Macri les dijo a los diputados que "si quieren aumento de sueldos díganlo, pero no cambien los pasajes por plata". El, cuando fue diputado, en 4 años cambió 283 de 287 pasajes que recibió por plata. Mucha coherencia y honestidad la del presidente.

Macri como diputado se canjeo todos los pasajes menos 4, a ver si aprendemos... Los ricos son ricos, entre otras cosas xq no dejan pasar una, son miserables en vez de generosos.

Macri pudo haber cambiado 283 pasajes cuando era diputado pero nadie puede decir que no le ponía garra al laburo pic.twitter.com/4MZ5huqmCL

Macri canjeó por plata 283 pasajes (sobre 287) cuando era diputado. El otro día salió a decir que eso está mal. No me parece un drama ese procedimiento, critico que le mienta a la gente y que el periodismo no haga un escándalo como nos tenía acostumbrados con el gobierno anterior