Tras los dichos de Jaitt, la justicia pidió las cámaras de seguridad de Nacho Viale

Tras las explosivas declaraciones que Natacha Jaitt hizo en el programa de Mirtha Legrand, donde vinculó a varios periodistas, famosos y dirigentes políticos al caso de abusos del club Independiente, la Justicia intenta determinar si la mediática fue con otra persona al estudio de televisión. Para eso, fue hasta las oficinas de Story Lab, la productora de Nacho Viale en busca de las cámaras de seguridad.

La intención de los investigadores es determinar si Natacha fue con otra persona a los estudios, además de las dos que se sabe que la acompañaron. Junto a la modelo estaban su hermano, Ulises, y Ana Polero, la periodista que también fue agente de inteligencia de la AFI.

En su cuenta de Twitter, Nacho Viale confirmó el procedimiento. "Recibimos un oficio, solicitando las cámaras de seguridad del ingreso al estudio del programa de esa noche. El programa NO sale de nuestras oficinas, si no que sale desde un estudio de televisión". Además, aclaró: "No solo NO tenemos cámaras de seguridad, menos tenemos las de un lugar que no es nuestro".

Según las fuentes de la investigación consultadas por Telenoche, no se descarta que también hagan procedimientosen otras instalaciones relacionadas con la puesta al aire de La noche de Mirtha.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal Guillermo Marijuan bajo la orden del juez Sergio Ramos, tras una denuncia de la AFI para investigar las declaraciones de Natacha. Hace una semana la PSA allanó su propiedad y, por la noche, el departamento de Polero.

A la autodenominada "asesora de vestuario" de Jaitt le secuestraron documentación, ocho celulares, una computadora y material electrónico.

La Justicia intenta comprobar si Natacha junto a Polero encabezaron una serie de operaciones de inteligencia clandestinas por las que ligaron a personalidades de la televisión y de la política con denuncias de abuso de menores y pedofilia.

Gracias DI/OS por estar haciendo justicia divina... Allanamiento a @nachoviale , que dirá ahora la actriz de @mirthalegrand y la avergonzante maleducada de Mercelita? — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 16 de abril de 2018

Dos cosas para dejar en claro y ante la GRAN desinformación que hay.

1) Recibimos un oficio, solicitando las cámaras de seguridad del ingreso al estudio del programa de esa noche. El programa NO sale de nuestras oficinas, si no que sale desde un estudio de televisión.

... pic.twitter.com/9so6N74iiN — Nacho Viale (@nachoviale) 16 de abril de 2018