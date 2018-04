Sampaoli se reunió con Pérez y Martínez ¿revancha para Lautaro?

Tras haber asistido el estadio Libertadores de América para observar el partido que animaron Independiente y Boca que correspondió a la vigésimo tercera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018, el entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, mantuvo este lunes (16/04) reuniones con el mediocampista ‘Xeneize’, Pablo Pérez, y el delantero de Racing Club, Lautaro Martínez, en el predio de la AFA, en Ezeiza.

El DT se entrevistó con cada uno por separado, en el marco de los diálogos que viene teniendo con los futbolistas del medio local.

Sampaoli ya se había juntado la semana pasada con Enzo Pérez y Franco Armani, de River, y con Fabricio Bustos y Maximiliano Meza, de Independiente.

En los próximos días, se verá con Cristian Pavón, delantero de Boca, quien de los locales es el único que parece tener su lugar asegurado en la lista de 23.

Además, Jorge Sampaoli observó a Pablo Pérez en la derrota de Boca ante Independiente por 1 a 0 en el Libertadores de América donde el mediocampista fue expulsado en el último minuto.

Por otro lado, el técnico albiceleste viajará a Europa el viernes (20/04) para tener charlas individuales con los futbolistas que juegan en ese continente.

Una vez que termine de dialogar con los jugadores el entrenador dará la nómina de los 23 que estarán en Rusia y otros 12 reservados, tal como exige el reglamento. Esa lista se conocerá antes del 14 de mayo, el plazo máximo permitido por la FIFA.

A diferencia de lo que hizo en Chile, el entrenador no quiere cortar a último momento jugadores debido a que entiende que es una situación incómoda tanto para él como para los afectados, por lo que la idea es dejar en claro cuáles serán los 23 que irán al Mundial en la primera nómina, que será recortada el 4 de junio.

En Europa, se verá con la mayoría de los jugadores que componen la base que vino citando durante los amistosos y las Eliminatorias, salvo con un nombre que sorprendió en las últimas horas: Erik Lamela.

El futbolista del Tottenham, que estuvo un largo tiempo sin jugar debido a una lesión en la cadera que le requirió pasar por el quirófano, viene teniendo muy buenas actuaciones en la Premier League, según pudo observar el cuerpo técnico de Argentina.

Sin embargo, el cuerpo técnico que comanda el hombre de Casilda no habría quedado para nada conforme con lo que demostró en los entrenamientos el joven delantero de Racing, Lautaro Martínez, en la última gira por Europa.

Desde su aparición, Martínez es considerado uno de los jugadores del momento debido a que a fuerza de goles supo estar en la consideración de Sampaoli que varias veces lo observó desde una platea del ‘Cilindro’. No obstante, la realidad es muy diferente porque el DT santafesino ya no lo tiene en cuenta.

En DT utilizó como pretexto para dejar afuera a Martínez una supuesta lesión, de modo de no sufrir la condena de los hinchas y periodistas por haber dejado afuera al jugador, beneficiando al denominado 'club de amigos' de Messi.

Con una opción casi única de convertirse en el quinto delantero de la lista mundialista argentina para Rusia 2018, Martínez viajó a Manchester y Madrid con el objetivo de ganarse su lugar.

La lesión tuvo fue una supuesta pubalgia que arrastraba el delantero desde hace tiempo junto con una vieja lesión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo (operada pero que aún molesta), según publicó el portal Doble Amarilla.

Uno de los motivos que se barajaba hace un par de semanas es que este doble diagnóstico se estire lo más posible para evitar que el club italiano comprador, Inter, opte por renegociar alguna cuestión del contrato. Por otra parte, el equipo milanés ya está en conocimiento de estas cuestiones –aunque no en profundidad- y no será impedimento para comprar al jugador.

La lesión no le impide jugar regularmente a Lautaro pero le generó desconfianza al cuerpo técnico de la Selección. Y se dice que Racing se llegó a especular en una operación.

El seleccionado albiceleste llegará a Rusia envuelto en dudas debido a la pobreza futbolística que viene arrastrando desde la disputa de las Eliminatorias en el que encadenó empates contra Venezuela y Perú, hasta la agónica clasificación tras ganarle en la última fecha a Ecuador en Guayaquil. Con la clasificación asegurada, el conjunto argentino siguió mostrando serios problemas de juego, más precisamente, en el sector defensivo, algo que todavía no ha subsanado.

Por otra parte, el cuadro celeste y blanco había dejado una buena imagen en la victoria que logró sobre Rusia 1-0 en Moscú en noviembre pasado con un gol anotado por el retornado Sergio ‘Kun’ Agüero a cinco minutos del final del partido, el primero de la gira programada por la tierra del país que albergará la próxima Copa del Mundo.

Agüero, el goleador histórico del Manchester City inglés, anotó a los 40 minutos del segundo tiempo y con un certero golpe de cabeza luego de un rebote dado por el arquero Igor Akinfeev el gol que le permitió a la Argentina imponerse ante 80.000 espectadores que se acercaron a la reapertura del estadio moscovita Luzhniki.

No obstante, Argentina, sin su capitán y máxima figura Lionel Messi, cayó con su par de Nigeria por 4-2 en el último amistoso de 2017 disputado en Krasnodar, Rusia.

El equipo nacional ganaba 2-0 por los goles de Ever Banega (27m.) y Sergio Agüero (36m.) en un primer tiempo positivo, pero en la segunda parte dejó una preocupante imagen y permitió que Nigeria revierta el resultado con los tantos de Kelechi Iheanacho (44m. PT) Alex Iwobi, en dos oportunidades (6m. y 9m. ST), y Brian Idowu (8m.).

A tan solo tres meses de la Copa del Mundo, sin Messi, Argentina venció a Italia 2-0 en el estadio del Manchester City, en el Reino Unido. El equipo de Jorge Sampaoli se impuso por los goles de Ever Banega y Manuel Lanzini, ambos en el 2do. tiempo, en el 1er. amistoso previo al Mundial, que se jugó contra Italia, equipo que quedó afuera de Rusia 2018. La actuación de Lanzini obliga a una pregunta: ¿se queda Paulo Dybala afuera del Mundial?. Sampaoli justificó la no convocatoria de Dybala por considerar que no estaba adaptado a lo idea de juego que él pretende para formar dupla con Lionel Messi.

En tanto, en un partido de final humillante la selección de Sampaoli dejó un sabor amargo a los argentinos, con falencias propias de un equipo de fútbol que no sabe jugar sin Messi. España humilló a Argentina en Madrid. La albiceleste fue vapuleada por 6-1, por los goles de Isco (3), Diego Costa, Thiago y Iago Aspas, mientras que el gol de consuelo fue de Nicolás Otamendi. El fútbol siempre ha sido tema de interés para el Presidente Mauricio Macri, quien en varias ocasiones se ha referido al Mundial, incluso en tiempos de campaña. El mandatario nacional seguramente esperaba (como muchos argentinos) un resultado más favorable, no sólo por la pasión que tiene por el fútbol, sino para darle un “respiro” a la imagen pública deteriorada presidencial.

Con el resultado, a semanas del Mundial de Rusia 2018, se complica inclusive retener el Subcampeonato del Mundo que todavía conserva la Argentina, aunque, tomando las palabras presidenciales (porque hay que aferrarse a algo), “Dios y Messi dirán si podemos ganarlo”.

Jorge Sampaoli anunciará el 14 de mayo la lista de 23 jugadores que llevará a Rusia a buscar el tricampeonato, y podría completar el cupo hasta 35 que permite ahora la FIFA con futbolistas en reserva.

El siguiente compromiso sería recién el 30 de mayo. Para esa fecha, se planea un partido ‘despedida’ para los futbolistas del conjunto nacional. Por estos días, la opción más concreta que se maneja en la AFA es el de un amistoso ante Bolivia en la Bombonera.

Inmediatamente, viajarán a Barcelona, donde encararán la parte final de la preparación para la Copa del Mundo. Las prácticas se realizarán en el predio del conjunto blaugrana.

La fase final del Mundial de Fútbol se celebrará en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de junio de 2018. Once ciudades albergarán encuentros del torneo: Moscú, San Petersburgo, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Saransk, Kaliningrado, Volgogrado, Ekaterimburgo, Samara, Sochi y Rostov del Don. Un total de 64 partidos serán disputados para decidir al ganador de la competición.