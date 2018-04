"2018 en materia económica va a ser un año perdido"

"Hemos tenido un número de inflación de marzo que no era el que estábamos esperando, sin duda alguna". Esa fue la confesión de este lunes 16/04 de Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central. Frente a la previsión de un abril que también tendrá un costo de vida por arriba del 2%, el titular de la entidad monetaria remarcó que la "inflación tiene que bajar mucho desde mayo". En caso que eso "no se diera", Sturzenegger subirá las tasas de interés, algo que considera necesario para domar el costo de vida. Estas declaraciones, han ratificado lo que vienen diciendo los economistas de la Argentina, y es que la meta fijada por el Gobierno de la Nación no se va a poder cumplir.

“Vamos a tener unos cinco meses más de inflación, eso empezó en diciembre, así que todavía queda abril… El Gobierno no está sorprendido, está es desilusionado… Ahora si vos mirás bien, Argentina hace 11 años que está con esta situación inflacionaria de 2 dígitos de inflación anuales”, así comenzó su intervención el economista Rodolfo Santángelo en entrevista con el periodista Roberto García, quien conduce La Mirada por canal 26.

“Desde 2007 hasta ahora estamos en este régimen inflacionario… El Gobierno de Macri ha cambiado muchas cosas y muchas políticas, es una lista larga de cosas que cambiaron, pero hay una que cambió poco y nada, y es la política macroeconómica. La política macroeconómica sintetizada en los números del déficit discal, la cuestión cambiaria, en fin, en materia de números, es muy parecida a lo que teníamos antes, por lo tanto no nos puede sorprender”, agregó el especialista en contexto con las declaraciones del presidente del Banco Central.

Y fue contundente con su postura al respecto de la inflación: “yo te voy a asegurar hoy que 2018 en materia inflacionaria va a ser un año perdido, el desafío es perforar el 20% pero casi me animaría también a afirmarte que el objetivo de bajar la inflación en serio queda para un segundo mandato… Yo creo que hoy Macri es el favorito para ganar la próxima elección”, aseguró.

Por su parte, el titular del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, no sólo admitió que el tema de la inflación se les está complicando, sino que dio un mensaje esperanzador cuando aseveró que la concentración de aumentos "allana el camino y nos hace ser optimistas de acá en adelante".

En el marco de la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM abril) el jefe de la entidad monetaria indicó que a pesar de haber "registros de inflación poco alentadores en el primer trimestre del año, el Banco Central considera que el nivel actual de tasas, en 27,25%, es el adecuado".

En cuanto a la postura del Gobierno sobre la inflación, Rodolfo Santángelo expresó que el marketing juega un papel fundamental “en querer insistir en dar buenas noticias” y por ello, se muestran entusiastas a la hora de hablar del tema. “Yo prefiero decir la verdad objetiva, eso de estar queriendo crear expectativas exageradamente optimistas porque si digo 20% va a ser 25%, entonces digo 15% para que sea 20%, no es la manera con la que se trabaja en el mundo… el 15% nació muerto el día 1, el 28 de diciembre sabíamos entre comillas que a 15 no se llegaba” , declaró.