Aguad y el ARA San Juan: Dramatismo, llanto y cientos de reproches

"Macri y Aguad son los que deben dar respuestas. Tengo a mi hijo en el mar, no sé dónde está, los estamos esperando. Es mucha la angustia, mucho el sufrimiento. Mi hijo y el resto de los tripulantes están en condición de desaparecidos, no vamos a firmar nada. Y a usted le digo, ministro: si usted no es apto para dar una respuesta a los familiares no puede estar en ese lugar", expresó duramente una familiar de uno de los 44 tripulantes que desaparecieron hace 5 meses en el submarino ARA San Juan.

"No hay problemas de recursos, ninguno", dijo Aguad ante los familiares que iban a bordo del submarino desaparecido. El ministro brinda explicaciones frente a diputados y familiares en un encuentro de la comisión bicameral creada para investigar la desaparición de la nave.

Varios de los familiares alegaban que la falta de éxito en la búsqueda del submarino se debe a la falta de recursos. Entonces Aguad brindó cifras concretas: "La Armada gastó, hasta el momento, 780 millones de pesos en la operación de búsqueda del submarino ARA San Juan. No hay problemas de recursos, ninguno", expresó.

Marta Vallejos, hermana de Celso Vallejos, apuntó: "¿Están preparados para ir a la guerra y tienen fobia a los familiares? Hoy me quiero ir de acá con una respuesta". Cuando comenzó su intervención también cuestionó a Nilda Garré, miembro de la Bicameral y ex ministra de Defensa: "Le quiero preguntar si después de saber la incomodad que nos produce su presencia no pensó en excusarse?".

Por su parte, la hermana de Enrique Damián Castillo cuestionó al ministro Aguad al asegurar que su familiar, en funciones de Inteligencia en el submarino, no tenía capacitación para estar sumergido en esa nave.

"Si esperé cuatro horas para hacer una pregunta mínimamente quiero me mire a los ojos. Les pido por favor a usted y al señor presidente que no hable de muertos, hoy mi hermano está en carácter de desparecido", dijo por su parte, Jaqueline Monzón, hermana de Ariel Monzón.

Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los tripulantes, lo interpeló: "Cada vez que avanzo en los testimonios y pruebas, cada vez más escozor me da al verlo y escucharlo. Difiero que no nos ha mentido porque hoy nos mintió acá". Entre los casos, dijo que "no es cierto que todos los familiares reciban algún tipo de ayuda" y que es "inexacto, sino mentira, que estábamos obligados a terminar el protocolo SAR el 30/11. ¿Por qué mienten y por qué nos han ocultado cosas que son evidentes?".

"Lo que dije meses atrás es que no había condiciones de vida. Sé que duele y es terrible decirlo, pero es así. Respeto su dolor. A mí me encantaría saber que están vivos, que los podemos encontrar Pero lamentablemente no hemos podido dar con el submarino. No tengo palabras para decirle esto. Usted debe tener la certeza de que los vamos a seguir buscando", respondió Aguad.

Increpado sobre la falta de resultados en la búsqueda del submarino, Aguad sostuvo: "Hemos buscado el submarino con la mejor tecnología en cinco meses. Sólo tuvimos cinco contactos de barcos. No es un problema de más cantidad de equipos. Se extravió en un lugar donde no lo podemos ver. No es un problema de más cantidad, es una operación muy compleja tecnológicamente y ni la mejor tecnología disponible en la humanidad ha podido detectar dónde está el submarino".

"Hicimos la tarea y la seguimos haciendo y no la vamos a abandonar. Seguimos buscando, esto es inédito en el mundo. No se busca un submarino por tanto tiempo. Lo vamos a dejar de buscar cuando lo encontremos. No sé cuándo será, será cuando lo encontremos", añadió.

El ministro de Defensa comenzó a las 15.17 a brindar un informe a la comisión bicameral sobre la desaparición del submarino, cuyo paradero y el de sus 44 tripulantes se desconoce desde mediados de noviembre del año pasado.