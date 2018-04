Spotify se desprendería de las discográficas para ir por los artistas

De acuerdo a TechCrunch, Spotify -plataforma de servicio de 'streaming' musical- anunció la compra de Loudr, una plataforma de licencias musicales creada en 2013, enfocada en las licencias de música, con servicios y productos que posibilitan a los creadores, servicios de música digital y agregadores el rastreo, identificación y pago de regalías. Las soluciones de Loudr ayudarán a Spotify a enfrentar los desafíos que supone el rastreo de derechos y el consecuente pago a los artistas, como señalamos anteriormente en un año en el cual la aparición en el mercado bursátil implica ofrecer transparencia.

Este movimiento tiene lugar en un año que es trascendente para la empresa de origen sueco, que recientemente tuvo su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York; luego de muchos años en los cuales Spotify enfrentó múltiples demandas por derechos de autor.

Uno de los casos más recientes, el cual se suma a anteriores demandas colectivas, fue el de Wixen Music Publishing, una empresa que posee licencias de canciones de Neil Young, Tom Petty y The Doors, entre otros, que adujo que Spotify no cuenta con los permisos necesarios para la reproducción de contenido de aquellos artistas y por tanto presentó una demanda por US$1.600 millones.

Por otra parte, Spotify al parecer ha estado enviando invitaciones para un evento el próximo día 24/04. Los rumores apuntaban a que, en este evento, se presentarían novedades sobre la aplicación para móviles y algún dispositivo nuevo para los dispositivos en automóviles. Spotify presentará su propio asistente para Android, intentando acercarse al que Apple tiene para Spotify.

De un tiempo para acá, Spotify ha estado trabajando en implementaciones de hardware que salgan con su propia marca para mejorar la experiencia de usuario a través de su propia mano.

Sin embargo, a Spotify no le fue nada bien cuando salió a la bolsa a principios de abril, ya que el 1er día la acción había caído 10%. Por eso, ahora intentaría darle una vuelta al servicio para salvarse de la ruina y seguir mejorando la experiencia del usuario. Spotify ofrece a sus más de 150 millones de suscriptores el servicio Premium que, entre otras ventajas, elimina las publicidades y permite descargar música al smartphone. Pero solo casi la mitad del total elige esta última opción, mientras que el resto lo hace de forma totalmente gratuita. Además, un gran inconveniente son las discográficas (Sony BMG, Universal Music y Warner Music , entre otras) a quienes dirige, de todas sus ganancias, más de U$S400 millones al año.

Por este motivo, Spotify habría decidido contratar de forma directa a los artistas y, de esta forma, se vería beneficiado tanto la empresa como los músicos que no necesitan a las discográficas como intermediarios. Pero la compañía todavía no se ha pronunciado públicamente. Tal vez también signifique una oportunidad para los artistas independientes que, al no contar con una discográfica que los respalde, no tienen las mismas posibilidades de figurar en el catálogo de Spotify, el cual más del 80% proviene de grandes sellos.

Según el último informe realizado por la consultora Nielsen, el servicio de música en streaming, a través de aplicaciones como Spotify o Apple Music -de la compañia Apple-, mantiene un crecimiento anual promedio del 12,5%. Frente a la elección de los usuarios por este tipo de servicios, la empresa busca obtener más rentabilidad y mejorar la calidad de lo que ofrece. Ante las demandas, Spotify se reconfigura para seguir en el mercado.