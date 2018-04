Una bebida natural efectiva contra la gastritis

Si los fármacos comunes no te hacen efecto, y estás cansado de los antiácidos, los cuales sea de paso comes como si se tratasen de caramelos, te traemos la solución a tus problemas: Una bebida 100% natural, que además de extinguir esa sensación de quema, mejorará tu sistema digestivo notablemente.

Así que ¡Manos a la obra! Que no se necesitan muchos ingredientes

Ingredientes

½ penca de sábila

Jugo de un limón

Preparación

Corta la penca de sábila por la mitad, extrae el gel y licúalo con el juego de limón. Deja reposar en el refrigerador durante la noche. A la mañana siguiente, en ayunas, sírvete en un vasito tequilero la preparación y tómalo directo.

Observaciones: Te recomendamos hacerlo seguido por siete días si tienes problemas de gastritis severos. Escucha a tu cuerpo, si no te cae bien, hazlo un día sí y otro no. Notarás como no sólo la gastritis mejora, sino que tu sistema digestivo en general se verá beneficiado.

¿Qué es la gastritis?

La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica, que es la capa de células que reviste el estómago por dentro protegiéndolo de la acidez de los jugos gástricos. Aunque no es correcto, es frecuente que el término gastritis sea utilizado como sinónimo de dispepsia (dolor o molestias en el abdomen superior, así como síntomas de quemazón, presión o plenitud relacionados muchas veces, aunque no necesariamente, con las comidas).

¿Qué la causa?

La gastritis puede estar producida por múltiples causas: alcohol, tabaco, alimentos, fármacos (antiinflamatorios no esteroideos), cirugías importantes, o infecciones (la bacteria Helicobacter pylori se relaciona con algunos tipos de gastritis). Desde finales del siglo XX se ha venido relacionando al H. Pylori con la patología gástrica de una u otra forma.

Sintomatología de la gastritis

Los síntomas son muy variables, ya que cada individuo puede experimentarlos de una forma diferente. Los más frecuentes son malestar o dolor de estómago, náuseas, vómitos, eructos, ardor, o presencia de sangre en el vómito o en las heces.

Cómo cortar una hoja de sábila

Cuando nos dicen “usar aloe vera” en seguida pensamos en alguna herida o quemadura de la piel. Pero, ¿sabías que esta planta tiene muchos beneficios para el estómago y los intestinos?

El aloe vera es una planta que no debería faltar en ningún hogar. No solo para cuando sufras problemas estomacales, sino también cuando te cortas, quemas o lastimas. La buena noticia es que se trata de una especie muy resistente que no requiere casi cuidados.

Gracias a las vitaminas del complejo B presentes en el gel del aloe podemos tratar dolencias gástricas o digestivas. Este nutriente sirve para el buen funcionamiento digestivo en general y, además, para:

Cicatrizar las heridas provocadas por las úlceras gástricas o duodenales.

o duodenales. Reducir la inflamación en caso de gastritis o duodenitis.

Regenerar las mucosas gástricas.

Tratar enfermedades infecciosas del estómago .

. Purgar el cuerpo ayudándolo a eliminar las toxinas.

Estimular la digestión.

Activar las funciones del hígado y de la vesícula biliar.

Intervenir en la asimilación de los nutrientes de los alimentos.

Disminuir la acidez estomacal .

. Reducir el estreñimiento.

Mejorar los síntomas de las hemorroides.

Purificar la sangre.

Curar algunas formas de hepatitis A y B.

Mejorar la elasticidad y funcionalidad de las células hepáticas.

Estimular las células pancreáticas.

Ayudar a producir insulina .

. Eliminar las bacterias que se acumulan en el intestino.

Prevenir la aparición de enfermedades hepáticas .

. Disminuir algunas dolencias del hígado, como la cirrosis.

Eliminar radicales libres.

Facilitar el drenaje de la bilis.

Recuperar el pH interno del estómago.

Mejorar la hernia de hiato y el reflujo .

. Reducir los síntomas en personas con colon irritable, enfermedad de Crohn o intestino agujereado.

Tratar la colitis ulcerosa y la enfermedad inflamatoria intestinal .

. Prevenir el desarrollo del cáncer de estómago.

¿Cómo extraer el gel del Aloe Vera?

La recolección del interior de la sábila es una práctica muy antigua. Algunos estudios indican que data de la época del Imperio egipcio. Cleopatra usaba gel de aloe vera para mantener hermosa la piel y las uñas.

Si bien en la actualidad podemos encontrar hasta cápsulas del extracto de aloe vera siempre es mejor optar por la planta en forma natural. Por ello debemos tener una en casa.

Las hojas o tallos se pueden extraer cada 6 meses y no es recomendable cortar más de 3 al mismo tiempo.