El favorito a la Presidencia y Slim, trenzados por la construcción de un aeropuerto

El candidato a Presidente mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador -nombrado en los medios de ese país como AMLO- y el empresario Carlos Slim, se han enredado en una polémica, en medio de la campaña, por la construcción de un megaproyecto, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que el aspirante presidencial por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) propone suspender o cancelar si gana la presidencia.

Slim, en un movimiento inusual para el hombre más rico de México -quien no suele entar en política, al menos de manera pública y directa, apunta el potal Sin Embargo-, salió a defender el proyecto, del cual es un inversionista protagonista. El portal Expansión detalla cuánto está en juego para Slim: junto con su familia, ha ganado el 68% del monto licitado hasta la fecha.

Hasta el momento se han otorgado contratos por cerca de 140.000 millones de pesos mexicanos. De este monto, 3 contratos por 94.000 millones están manos de consorcios donde se encuentran Carso Infraestructua (del Grupo Carso, de Slim), y el despacho de arquitectura de Fernando Romero, yerno de Slim.

El consorcio de constructoras conformado por Slim ha ganado 2 de los contratos más impotantes para la primera fase del NAIM: la construcción de la Pista 3 y la terminal aeroportuaria. Expansión detalla que la Pista 3 tiene un avance físico del 40% y financiero del 43%, mientras que la terminal tiene un avance físico y financiero de alrededor del 4%.

Este domingo 22/4, se hará el primer debate presidencial de cara a las elecciones mexicanas, que son el 1/7. Las encuestas de intención de voto, recopiladas por Oraculus, muestran a AMLO como el claro favorito, con el 42%. Le sigue Ricardo Anaya, líder de la coalición de derecha Por México al Frente, con el 27,7%. Por debajo está el oficialista José Antonio Meade, con el 21,1% de la intención de voto. En 4º lugar está la candidata independiente, Margarita Zavala, con el 5,6%. Hay un 5º candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, que tiene un 2,9% de intención de voto.

El lunes 16/4, Slim ofreció una conferencia de prensa para defender y promover la permanencia del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Adujo que detonará el desarrollo económico y social de lo que calificó como una de las zonas más marginadas del país y se deslindó de la sospecha de corrupción que ha habido en la entrega de contratos ("En Grupo Carso tenemos códigos de ética muy estrictos y no hemos sido partícipes de ningún acto de corrupción"), explica el portal Aristegui Noticias.

"Slim, a diferencia de otros empresarios de grandes fortunas en México, se había mantenido de bajo perfil en el desarrollo de la elección, hasta se diría que con una actitud neutral a diferencia de quienes desde sus empresas orquestan campañas entre sus miles de empleados con la intención de influir en el electorado para incidir en el resultado final del proceso electoral el domingo 1 de julio de 2018. Pero el empresario salió al público cuando vio tocados sus intereses. De acuerdo a datos públicos (Diario Reforma), Operadora CICSA (Carso Infraestructura y Construcción), definida en su página electrónica como 'uno de los consorcios industriales, comerciales y de servicios más grandes de América Latina', especializada en proyectos de agua, edificación, hidrocarburos y energía, industria, infraestructura y telecomunicaciones, invertirá 89 mil 823 millones de pesos en la construcción del edificio terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Otra empresa de la cual no es propietario Carlos Slim, pero sí parte del consejo accionista, FCC Construcción, invertirá en el NAICM 8 mil 76 millones de pesos en la construcción de la pista 3", escribió Adela Navarro Bello del portal Sin Embargo.

Slim también aclaró durante la conferencia que no procura la concesión del aeropuerto: “Yo quiero insistir que no tengo interés en el aeropuerto. Tengo interés en que se haga la concesión", dijo.

AMLO retrucó que las declaraciones de Slim forman parte de una estrategia para "contrarrestar" el avance de su movimiento. “Lo están utilizando (a Slim) para tratar de contrarrestar el avance de nuestro movimiento, pero no les va a funcionar. La gente ya decidió que no va a haber corrupción en México, ya la gente decidió acabar con el bandidaje oficial”, argumentó. No descartó que el presidente del Grupo Carso haya atendido un llamado del presidente Enrique Peña Nieto o del expresidente Carlos Salinas de Gortari, explica El Financiero. “Seguramente le pidieron que saliera a dar esta conferencia. Seguramente Peña Nieto o Salinas, pero no tengo pleito con él ni con nadie”, abundó. Agregó que es normal que el hombre más rico de México se oponga a la canclación del aeropuerto por ser "uno de los cuatro principales contratistas de ese proyecto".

El candidato de Morena cree que "el nuevo aeropuerto representa un barril sin fondo de corrupción, un enorme sovacón que no tienen que pagar los mexicanos." “Si es como dice él que es ‘un buen negocio’, pues que lo haga con su dinero. Si lo hace con su dinero se le puede dar la concesión, pero que el dinero del pueblo de México no se malgaste”, apuntó AMLO en respuesta a Slim.

Si AMLO ganara la presidencia y tal como plantea, cancelara la construcción del aeropuerto, esto derivaría en un incumplimiento de contratos, explica el portal Expansión. Las empresas que construyen el proyecto tendrían derecho a una compensación por daños y perjuicios. "Los contratistas deberían llegar a demostrar cuándo iniciaron, cuánto invirtieron, cuánto avanzarony cuánto les cuesta el no poder seguir con el proyecto que se licitó originalmente", explicó Luis Rubio, director de la firma legal Holland & Knight, al portal.