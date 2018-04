Sin quórum, Larroque extraña a De Vido (¿y Cristina y Máximo?)

El diputado Andrés 'Cuervo' Larroque recordó este miércoles (18/04) a su par Julio De Vido, desaforado y detenido desde octubre de 2017 por dos causas de corrupción, ya que con él la oposición hubiera alcanzado el quórum para la sesión especial convocada para tratar el aumento tema de las tarifas, que finalmente este mediodía se vio frustrada cuando el salteño Alfredo Olmedo abandonó el recinto.

Hay un diputado que quiere estar presente y no puede por la condena mediática, del partido judicial y lamentablemente la complicidad de este recinto. Es el diputado @JulioDeVido. Con él hubiéramos alcanzado el quórum para defender hoy al conjunto del pueblo. #BastaDeTarifazos pic.twitter.com/wZoFDQe6U7 — Andrés Larroque (@larroqueandres) 18 de abril de 2018

De este modo, Larroque es uno de los pocos kirchneristas que se acuerda de De Vido, a quien tanto Cristina Fernández como Máximo Kirchner le han soltado la mano. Como ya se ha mencionado en varias oportunidades, la relación del ex ministro de Planificación con Cristina se quebró cuando fue detenido. Y cabe recordar que el FpV no bajó al recinto cuando se iba a votar su desafuero, argumentando que Cambiemos "consiguió los dos tercios de los votos" para quitarle la inmunidad al exministro K de Planificación..

"Las manos en el fuego no las pongo ni por De Vido ni por nadie. Las manos en el fuego, por mí y por mis hijos, por nadie más", había dicho la ex presidente.

Y De Vido le respondió con una carta desde el penal: "Días anteriores a mi arbitrario e ilegal pedido de detención ocurrió algo que sin duda alguna tuvo una particular influencia en los medios y no dudo que también en el Congreso, fue cuando alguien dijo al ser consultado de mi gestión que no ponía las manos en el fuego por nadie salvo por su entorno familiar íntimo; todo muy simultáneo; todo muy coincidente; demasiado explícito", sostuvo el ex funcionario.

"Ya no le tengo confianza a Cristina. No me apoyó cuando yo más la necesitaba. Cuando vos perteneces a un equipo, sos un equipo o no los sos. Y ella se alejó", afirmó, por su parte, la mujer de De Vido, Alessandra Minnicelli.

Cabe recordar que Larroque, junto al jefe de la bancada K Héctor Recalde y algunos legisladores como Juliana Di Tullio y Edgardo De Petri fueron a visitar a De Vido al penal de Ezeiza el 17 de noviembre pasado, en el Día del Militante peronista.