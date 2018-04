‘Decano Histórico’ se sobrepuso a la altura de La Paz y sueña en la Copa

Atlético Tucumán le ganó este miércoles (18/04) 1-2 a The Strongest de Bolivia con goles convertidos en el primer tiempo por Nicolás Romat, a los 12’ (Atlético Tucumán) y de Edis Ibargüen García, 38’ (The Strongest) y en la segunda mitad, anotó Javier Toledo, a los 30’ (Atlético Tucumán) por el partido de ida que correspondió a la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores de América 2018. El encuentro se disputó en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz.

