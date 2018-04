El homenaje de Obama a los sobrevivientes de Parkland en Time

El expresidente estadounidense, Barack Obama, escribió un homenaje a los estudiantes que sobrevivieron al ataque a la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, para la revista Time. El semanario sacó la lista 2018 de las 100 personas más influyentes, y entre ellas están Cameron Kasky, Jaclyn Corin, David Hogg, Emma Gonzalez y Alex Wind, sobrevivientes del tiroteo perpetuado por el exalumno Nikolas Cruz en la institución educativa el 14/2/2018, que mató a 17 personas.

Ellos, escribió Obama, están "sacudiendo a Estados Unidos de su autocomplaciencia". Este grupo de sobrevivientes a la masacre se convirtió en la cara visible de una campaña que pide a las figuras públicas estadounidenses que no sigan enviando sus "pensamientos y plegarias" a las víctimas de tiroteos, sino que, en cambio, tomen acciones para que este tipo de sucesos no vuelvan a tener lugar, como cambiar la legislación existente para limitar el acceso a las armas. Fundaron un movimiento llamado Never Again MSD (Nunca Más otra Marjory Stoneman Douglas) en el sótano de la casa de uno de ellos, Kasky.

"La respuesta de Estados Unidos a los tiroteos masivos ha seguido un patrón predecible", escribió el expresidente estadouniense en Time. "Ofrecemos pensamientos y plegarias. Especulamos sobre los motivos. Y luego -aún cuando ningún otro país desarrollado tenga una tasa de homicidio como la nuestra, una diferencia explicada en gran parte por la penetrante accesibilidad a las armas; aún cuando la mayoría de los poseedores de armas apoyen reformas de sentido cmún- el debate político se va en esperial hacia la acritud y la parálisis. Esta vez, algo diferente está pasando. Esta vez, unestros hijos nos están llamando a rendir cuentas. Los estudiantes de Parkland, Florida, no tienen el tipo de lobbistas o grandes presupuestas para atacar publicitariamente como lo hacen sus oponentes. La mayoría de ellos no puede ni votar todavía. Pero tienen el poder, a menudo tan inherente a su juventud: de mirar el mundo nuevamente; rechazar los viejos límites, convenciones anticuadas y la cobardía demasiado a menudo disfrazada de sabiduría. El poder para insistir que Estados Unidos puede ser mejor."

Obama concluye el homenaje advirtiendo que la historia cuando estos jóvenes, que han hecho causa común con afroamericanos y latinos -por lejos los mayores grupos que son víctima de la violencia con armas- lleguen a la edad de votar, "las posibilidades de un cambio significativo crecerán progresivamente."

"Nuestra historia está definida por el impulso joven de hacer a USA más justa, más compasiva, más igual bajo la ley. Esta generación -de Parkland, de Dreamers, de Black Lives Matter- abraza ese deber. Si incomodan a sus mayores, así es como debe ser. Nuestros hijos ahora nos muestran lo que les hemos dicho sobre de qué se trata USA, aún cuando no siempre lo hayamos creído nosotros mismos: que nuestro futuro no lo escriben otros para nosotros, lo escribimos nosotros."