Tarifazos: No hay marcha atrás pero habilitan el pago en cuotas (con intereses)

Tras la reunión en la Casa Rosada encabezada este jueves (19/04) por el jefe de Gabinete Marcos Peña, el radical Mario Negri junto a Nicolás Massot -jefe de la bancada PRO en Diputados- y Juan López (Coalición Cívica-ARI) hicieron de voceros para anunciar las medidas acordadas sobre los tarifazos.



Lo principal es que pese a los reclamos de la oposición, y tras el ruidazo de ayer, el Gobierno no dará marcha atrás con los incrementos de la tarifa del gas y otros servicios públicos. La novedad es que se habilitará la posibilidad de pagar en cuotas las facturas de los meses de mayor consumo en los de menos... pero con intereses.



De esta manera, el Ejecutivo decidió que se podrá posponer el pago de las facturas de gas de entre mayo y agosto -los meses de mayor consumo debido al clima- que se podrán abonar en tres cuotas bimestrales durante los meses estivales. El dato es que según deslizó Massot, el mecanismo incluiría que el pago prorrateado sea con interés.



Los detalles, según informaron, serán aportados próximamente por el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Según Massot los intereses serán "por debajo de los del mercado".



"Aplanamiento de las facturas de los dos bimestres de mayor consumo (mayo-junio y julio-agosto), se podrá posponer el pago del último aumento en tres cuotas bimestrales para todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre. Las cuotas se harán efectivas en los tres bimestres de menor consumo, el último bimestre de 2018 y los primeros de 2019. Esto es optativo para el consumidor", aseguró Negri a modo de anuncio de lo acordado en la Rosada.



La aplicación de lo acordado este mediodía será implementado sin pasar por el Congreso ya que aseguran que el Poder Ejecutivo tiene la facultad para hacerlo.



También se suspenderán por dos bimestres las limitaciones para la tarifa social que regían desde diciembre de 2017.



"Acá hay realismo, ni populismo ni demagogia", agregó Negri tras la reunión. "Las modificaciones hacen que los aumentos no sean en los meses de más consumo. No es una marcha atrás, hay que tomar decisiones alternativas a las originales", se sumó Massot. Y cerró Cornejo: "De las tres propuestas que hicimos dos han sido aceptadas".



Por la electricidad quedaron en avanzar en unos días, luego de que los radicales presenten una propuesta como en el caso del gas. Pero se espera que se tomen medidas similares.



Del encuentro también participaron Federico Pinedo -presidente provisional del Senado-, Emilio Monzó -titular de la Cámara de Diputados-, los radicales Alfredo Cornejo y Negri, y Fernando Sánchez y López por la Coalición Cívica.​ Quien no participó fue Elisa Carrió, promotora de la reunión tras la fracasada sesión en Diputados que impulsaba la oposición, y en la que el kirchnerismo buscaba frenar los aumentos tarifarios y retrotraerlos a diciembre pasado.



Por su parte, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aseguró que "el monto del aumento está perfectamente informado en las audiencias públicas, hay un sendero de precios que fue informado a la opinión pública y tratado en las distintas audiencias. Está para todos ya asumidos, no hay marcha atrás sobre eso, eso vale la pena aclararlo", afirmó.



Tras ratificar que entre los cambios acordados con Macri figura la posibilidad de financiar las boletas de gas de los meses de mayor consumo, el dirigente radical advirtió sobre la necesidad de disminuir el consumo de los distintos servicios.



"Le vamos a decir a los argentinos, claramente, que debemos consumir menos porque consumimos casi el doble de lo que consumen nuestros países vecinos", enfatizó.



Además, valoró que existe "una tarifa social bien amplia" en la que están contemplados "todos los que no pueden pagar". De todas formas, reconoció que hay que "repasarla todo el tiempo".



Sobre el interés que deberán abonar aquellos que prorrateen los montos de las boletas, Cornejo dijo que será "a una tasa baja" tomada a partir de los índices que establece el Banco Nación.