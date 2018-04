AMIA: Acusaron a Menem de ordenar que no se investigue la "pista Siria"

Gabriel Camiser, abogado de la querella, presentó este jueves 19/04 su alegato en el juicio oral en el que se investiga el encubrimiento del atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, que dejó 85 víctimas.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital, integrado por los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli, Camiser acusó al ex presidente Carlos Saúl Menem y al ex juez Juan José Galeano de ser los principales responsables del encubrimiento de la llamada “pista Siria”. El letrado recordó que durante la investigación del atentado Menem ordenó que Galeano no avanzara sobre la pista que conducía a Jacinto Kanoore Edul, que mantenía vínculos con la familia del ex presidente.

Además se expuso el pago de U$S400.000 al reducidor de autos robados Carlos Telleldín para que cambiara su declaración en la causa AMIA y que inculpara falsamente a un grupo de polícias bonaerenses.

Según publicó la agencia Télam, fuentes vinculadas con la querella conjunta de AMIA y DAIA indicaron que no tienen planeado acusar a los imputados por el pago a Telledlín porque el motivo del mismo habría sido para obtener información de parte de un imputado.

En la causa se encuentran imputados, además de Menem y Galeano, Eamon Gabriel Mullen, José Carlos Barbaccia, Hugo Alfredo Anzorreguy, Patricio Miguel Finnen, Rubén Ezra Beraja, Carlos Alberto Telleldín, Ana María Boragni, Víctor Alejandro Stinfale, Juan Carlos Anchezar, Jorge Alberto Palacios y Carlos Castañeda.