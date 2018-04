La Casa Rosada debate si Macri usa la cadena nacional para explicar tarifas

"Hay un debate en la Casa Rosada sobre si el Presidente (refiriéndose a Mauricio Macri) tiene que utilizar o no por primera vez, el recurso de la cadena nacional para hablarle y explicarle a la gente sobre el tema de las tarifas.. . Algunos funcionarios le dicen a Macri que no es necesario, esos que no tienen tacto con la gente, mientras que otro grupo le aconsejan que utilice la herramienta, que no está mal. Hay interna en el Gobierno con el tema tarifas " , así arrancó su programa la tarde de este jueves 19/04 el periodista Eduardo Feinmann, quien cuestionó duramente las políticas que está llevando a cabo el Estado.

Según el periodista, es posible que el Presidente de la nación haga uso por primera vez desde que asumió su mandato el lunes 23/04, en el que explicaría a la sociedad los planes sobre la suba de tarifas que se están llevando a cabo, entre la solución que dio el Estado, que se supo también este jueves 19/04 que no habrá marcha atrás con el tarifazo, pero que los aumentos se podrán pagar en cuotas. Sobre esto, Feinmann dijo lo siguiente: " Si usted paga 1.000 pesos en su factura de gas, el 25% lo va a poder pagar en cuotas, en tres veces, claro, usted pensaba 'bueno por lo menos tengo un alivo', desgraciadamente no, no toda la boleta se va a poder pagar en cuotas, la idea que está pensando el Gobierno es esa, pero a eso le tengo otra mala noticia, si usted paga en cuotas, va a tener que pagar intereses, la tasa promedio del Banco Nación", explicó a los televidentes mientras cuestionaba la "solución" del Gobierno ante el tema tarifas.

Feinmann fue duro y siguió criticando las políticas del Estado: "El Gobierno sabe que tiene un problema, un problemón, saben por qué, porque no tienen la solución políticamente hablando" y agregó: "se les dio vuelta el Congreso, es la primera vez desde que Mauricio Macri es Presidente de la república que los bloques opositores y en especial aquellos que de alguna manera iban un poco aliados con el Gobierno... Es la primera vez que el Gobierno siente que una bala le entró, y la bala que le entró es que justamente el PJ, los K y el Frente Renovador fueron juntos, y ayer no consiguieron el quorum por uno, por uno" , sentenció.

El Presidente de la Nación no ha querido hacer uso de la cadena nacional desde que asumió su cargo, incluso fue fuertemente cuestionado por no realizar una transmisión en cadena televisiva y radial, cuando el tema sobre la desaparición del artesano Santiago Maldonado se convirtió en un tema muy sensible no sólo en Argentina, sino en la región.

En la Argentina, el uso de la cadena nacional está regulado por el artículo 75 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009, donde establece que el Poder Ejecutivo Nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los licenciatarios. El artículo 74 obliga a los licenciatarios de medios de comunicación a ceder espacios de programación a los partidos políticos durante la campaña electoral según disponga la ley correspondiente.