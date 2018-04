Estalló la interna en el Frente Renovador: "Ha sido parte del problema"

Politólogo (UBA), especializado en temáticas sociales, juventud, desarrollo local y economía social, Daniel Arroyo marcó su diferencia respecto del apoyo incondicional que mostró el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, hacia las políticas de Mauricio Macri.

El diputado nacional por ese espacio considera que la situación social que se vive en los principales centros urbanos del país es crítica y está generando situaciones muy violentas entre los jóvenes que se encuentran a la deriva por la falta de políticas de Estado que los acompañen y brinden oportunidades.

Quien puso el dedo en la llaga fue la legisladora porteña Myriam Bregman (FIT) al aire de '1+1=3' (Crónica TV) en el marco de La marcha de las velas:

"Me parece a mí que hay que pensar cómo se organiza esa bronca porque decir que la solución es que en 2019 se unifique el PJ es volver al esquema anterior, a las privatizaciones que no tocaron cuando fueron gobierno. Segundo, la gente no puede pagar las tarifas hoy. Entonces, que un dirigente le diga a la gente: 'ah, no, esperá a que me unifique con el de al lado'... Me parece muy cruel decirle a la gente que tiene que esperar al 2019, mientras hoy no puede pagar la luz, le cuesta llevar los chicos a la escuela y sufre todo lo que sufre. Entonces, es un debate que si quieren lo reeditamos".

Arroyo, respondió: "Sin dudas, el Frente Renovador acompañó y eso ha sido parte del problema. Creo que de aquí en adelante hay que discutir la unidad del campo popular pero lo que hay que hacer hoy es volver atrás con los tarifazos".

"Pero no hay que entregarle YPF a los buitres", chicaneó la dirigente de Izquierda.

"Coincido absolutamente. No me tocó a mí votar nada de eso porque soy diputado hace tres meses pero, más allá de eso, lo que hay que hacer en serio es volver atrás con los tarifazos", sentenció Arroyo.