Levantan el corte en el Sarmiento pero volverán "si no hay respuestas"

Los trabajadores tercerizados del ferrocarril Sarmiento levantaron, tras más de tres horas, la protesta en las vías de esa línea ferroviaria, a la altura de Ramos Mejía, lo que mantenía interrumpido el servicio. Entre otros reclamos, piden la “reincorporación de los trabajadores despedidos, el pase a planta de todos los tercerizados del ferrocarril y decimos 'no a los tarifazos' que afectan a la mayoría de la población”.



Uno de los manifestantes señaló que si la semana que viene la empresa no los llaman a una reunión volverán a cerrar las vías. “Vamos a agudizar las medidas”, dijo. Esta es la tercera manifestación de este estilo que realizan como medida de fuerza. Si bien en días pasados lograron la reincorporación de varios compañeros, aun 39 de ellos no logran una reunión para negociar.



“Los despidos y tarifazos que venimos padeciendo nos obligan a tomar estas medidas. Por reclamar por nuestros derechos, por condicionas dignas de trabajo, la empresa y el Gobierno armó una ‘lista negra’ con nuestros nombres. Apoyándose en la precarización laboral que sufrimos, nos trata como material descartable, y nos deja en la calle cuando no es fácil conseguir trabajo, todo aumenta (menos los salarios), aplican tarifazos y encima perjudican el servicio de transporte afectando a millones de pasajeros que lo utilizan para ir a trabajar”, indicaron a través de un comunicado.



“Por eso exigimos nuestra inmediata reincorporación, el pase a planta de todos los trabajadores tercerizados del ferrocarril y decimos ‘no a los tarifazos’ que afectan a la mayoría de la población", señalaron.



Junto a los tercerizados despedidos estuvieron presentes también otros sectores como el Hospital Posadas, Ferrobaires, docentes, trabajadores de Secco (tercerizada de Edenor). También están presentes partidos políticos, PTS, PO, MST, Nuevo MAS, y agrupaciones sindicales como la Naranja Ferroviaria y la Roja del Ferrocarril Sarmiento, junto a agrupaciones estudiantiles: NO Pasaran del ISFD 45, 46, 88 y En Clave Roja UNLaM (PTS + Independientes).