Una argentina cambió el color de sus ojos y arruinó su vida

Nadinne Bruna, una modelo profesional argentina, residenciada en Miami, decidió someterse a un tratamiento para cambiar el color de sus ojos, y pese a que lo logró su vida se ha convertido en una pesadilla.

La despampanante morocha ahora tiene la visión de un anciano de 90 años, consecuencia de esta intervención que está prohibida en los Estados Unidos, motivo por el cual se sometió al procedimiento en Colombia.

A través de su cuenta en instagram, la modelo contó que luego de que le colocaron implantes de silicona, para hacer sus ojos más claros, empezó a sufriri de inflamación crónica y picor.

La profesional en las pasarelas tenía todos los atributos que cualquier mujer desearía tener, sin embargo, la vanidad y la obsesión por tener ojos grises la llevó a ser víctima de una negligencia médica.

Las molestias las comenzó a padecer desde el primer día tras la cirugía, que costó US$ 3.000, y el galeno decidió practicarle dos operaciones en un lapso de tres días. Un mes después de la operación empezó a tener fotofobia crónica y cuando lo llamó aterrorizada porque no tenía seguro médico en USA le dijo que no podía sacarlos en ese momento.

“Tuve que esperar de seis a siete meses para considerar esa opción y me hizo esperar todo el tiempo. Y cuando voy a Colombia en condiciones deplorables, decidió arreglarlos de nuevo porque si los quitaba yo necesitaría un trasplante, pero que no podía hacerlo porque no era colombiana ¡Y fue aún peor!”, indicó Bruna.

La modelo asegura que desconocía los riesgos de someterse a ese tipo de operación y tuvo que acudir al hospital Bascom Palmer en Miami, donde le extrajeron los implantes.

Actualmente, la mujer de 32 años se ha realizado ocho cirugías para corregir el daño y está yendo a una clínica para ciegos para adaptarse a su nueva vida.