“Facebook vendrá al Congreso por el robo de datos a 100.000 argentinos”

Tras la filtración de los datos de millones de usuarios de Facebook en el escándalo Cambridge Analytica, el CEO de la mayor red social del mundo, Mark Zuckerberg, accedió días atrás a responder preguntas en el Congreso de los Estados Unidos. El parlamento inglés también citó a Zuckerberg, aunque éste ignoró la invitación. Esta semana, el titular del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, también pidió la presencia del dueño de Facebook, pero éste propuso que, en su lugar, acuda el vicepresidente encargado de asuntos públicos, Joel Kaplan.

Al parlamento inglés la respuesta fue una carta remitida al presidente del Comité Parlamentario de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, Damian Collins, donde la responsable de relaciones públicas de la red social, Rebecca Stimson, informó que uno de los adjuntos de Zuckerberg daría las respuestas a los diputados.

Mientras tanto, Facebook prometió más herramientas a los usuarios para controlar sus propios datos, más protección a los menores de 16 años y envió mensajes a los afectados por el 'caso Cambridge'.

La mayoría de las víctimas por la filtración eran estadounidenses (alrededor de 70 millones de los 87 millones que mencionó Zuckerberg). Esto explica la presencia del CEO de Facebook en el Congreso norteamericano: Cambridge Analytica utilizó sus datos durante la campaña electoral de Donald Trump y esas bases eran ofrecidas para campañas en otros países.

Entre las disculpas de Zuckerberg al Congreso de los Estados Unidos, éste admitió la necesidad de regulación. "En todo el mundo, la importancia de Internet en la vida de las personas está creciendo, y creo que es inevitable que deba haber alguna regulación", expresó.

Y añadió incluso que, "a menudo, las regulaciones aplicadas hacen que una empresa que dispone de recursos como los nuestros pueda respetarlas, pero en el caso de empresas más pequeñas puede ser más difícil. Este tipo de cosas tienen que ser tenidas en cuenta cuando hablamos de las reglas que tendrían que aplicarse".

En Argentina, la Agencia de Acceso a la Información Pública, autoridad de protección de datos personales, inició una investigación de oficio contra Facebook con el objetivo de verificar si la red social violó la Ley Nacional de Protección de Datos.

Desde el Frente Renovador se pide analizar la situación y aseguran que tienen pruebas de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y Gustavo Arribas, titular de la AFI, se reunieron con gente de la empresa Cambridge Analytics, aunque el Gobierno nacional negó haber contratado sus servicios.

Desde la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Juan Brügge (Bloque Córdoba Federal), presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, anunció que convocará a los representantes de Facebook que tienen su sede regional en Argentina.

Brügge, además, reveló el impacto del caso Cambridge Analytica en nuestro país: “en Argentina, en forma directa, serían 61 los afectados por el robo de datos personales y el impacto exponencial sería de 100.000 personas porque esta aplicación -de la cual fueron víctimas quienes la bajaron de Facebook-, exigía como validación compartir los contactos que tenían. Al aceptar esto, la aplicación absorbía esos contactos y sus datos, integrando la base de información que usaba Cambridge Analytica para poder comercializarla con fines de campaña política”.

Consultado por este medio sobre la factibilidad de que las autoridades de la red social en Argentina asistan al Congreso, el legislador confirmó: “la fecha sería en mayo, lo estamos organizando con las autoridades de la comisión que presido. Los representantes de Facebook ya manifestaron que vendrán. Sólo pidieron tiempo para terminar de armar la estructura del caso a nivel internacional”.

Sobre los motivos de la citación, Brügge explicó: “los citamos para que expliquen el impacto de la filtración de datos a unos 100 mil argentinos, lo que están haciendo a nivel mundial para resolverlo y lo que están haciendo acá en Argentina y las medidas de regulación que tomarán para prevenir el accionar de estas aplicaciones…incluso el propio CEO de Facebook en el Congreso de EE.UU pidió que lo regulen porque hay cosas que se están desbordando de las redes sociales”.

Sobre la situación jurídica en Argentina en relación a los ciberdelitos y la protección de datos personales, el legislador advirtió que “nuestra ley de protección de datos personales está hecha bajo parámetros del sistema europeo de la década del ‘80 y ’90, mientras ellos ya tienen un protocolo nuevo que entró en vigencia este año, que controla mucho más que en el sistema norteamericano. Yo ya venía diciendo que había que tomar alguna medida y poner reglas protectoras para los usuarios. Para que cada uno pueda decir lo que quiera pero dentro del marco que permita resguardar los derechos personalísimos, pero sobre todo ir contra los ciberdelitos y proteger a los más vulnerables; los menores”.

Brügge propone específicamente la creación del Ombudsman de las Redes Sociales e instaurar la educación en el uso de esas redes en los niveles primario y secundario.

“La figura del Defensor de las Redes Sociales será un mecanismo ágil que permitirá frenar la viralización de datos perjudiciales a los derechos personalísimos de los usuarios. El usuario, hoy, sólo puede hacer un requerimiento a la red social que no tiene obligación de aceptarlo o plantear un habeas data que lleva tiempo mientras la viralización del material atentatorio -a primera vista-, de los derechos individuales avanza y se hace imparable y el daño después no se puede cuantificar. Al no haber ‘ley del olvido’, esto se magnifica más y ningún juez del mundo puede llegar a las plataformas que luego guardan esa información en todos los países. Este ombudsman podría actuar de oficio rápidamente y bloquear por 60 días como medida precautoria el material que se está viralizando. En esos 60 días la persona puede ir a la justicia y que los jueces decidan prorrogar ese bloqueo o que el tema siga corriendo. Pero evitamos el efecto más dañoso de todo, los primeros días de la viralización”, explicó el diputado.

Acerca de la posibilidad de caer en restricciones a la libertad de expresión o en la censura, Brügge aclara que “no queremos ser un Sheriff de las redes, esto sólo sería para casos en que claramente se manifiesta que estamos en presencia de la afectación de derechos personalísimos, como puede ser el bullying, las fake news o las denominadas ‘venganzas sexuales’ que hacen difusión de imágenes íntimas”.