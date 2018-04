Se recalienta la interna en CEPBA tras el avance en una causa penal

El expediente ya tiene número: 31545/2018; y el denunciante, el director y Secretario de Comercio, Roberto Anselmino, ya ratificó la denuncia y dio declaración ante la secretaría correspondiente. Y no es la única denuncia que tiene lista para presentar.

La ofensiva legal se enmarca en la supuestas irregularidades durante la implementación del programa Almacenes Argentinos, implementado por CEPBA desde marzo de 2015. Los principales sospechosos son el responsable del programa, Guillermo Morales, el ex presidente de la entidad y actual director general, Aladino Benassi, y el actual titular Guillermo Siro.

Según fuentes cercanas a CEPBA, la denuncia hizo temblar los cimientos institucionales de la entidad empresaria, que es interlocutora del Gobierno Provincial y de algunas secretarías del Gobierno Nacional. Trascendió que en la última reunión de la Comisión Directiva hubo varios pases de factura a Siro, Benassi y Morales, tanto por las irregularidades en las cuentas de la entidad y en Almacenes Argentinos, sino también por la metodología autoritaria e inconsulta con la que Benassi ungió como presidente a Siro.

Por su parte Anselmino es conocido junto a su asesor letrado, Marcelo Szelagowski, por haber impulsado en marzo del año pasado la medida judicial en el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, que derivó luego en la causa penal por extorsión y coacción agravada contra el ex titular de la UOCRA La Plata, el hoy encarcelado Juan Pablo Medina.

El inicio de la instrucción habría disparó una serie de actividades sospechosas tanto dentro de la sede de CEPBA, ubicada en la calle 53 entre 4 y 5 de La Plata, a tan solo 50 metros de la Gobernación bonaerense, como en otras oficinas, una de estas ubicada en un salón de eventos con domicilio en calle 525 Nº 1473 entre 9 y Av Antartida Argentina del barrio platense de Tolosa,

"Estamos seguros que están emprolijando los números por si cae un allanamiento y secuestran los libros y las computadoras, tienen mucho miedo", asegura un directivo que supo estar muy cerca de Benassi pero hoy lo considera un "traidor".

La posible maniobra delictiva habría sido ejecutada por Morales al transformar la plataforma digital Almacenes Argentinos (una e-commerce para conectar Pymes industriales de consumo masivo con los negocios tradicionales de barrio como almacenes y minimercados), en una plataforma de venta minorista, compitiendo así directamente con los que debería ayudar a mejorar la competitividad. El programa fue ideado como forma de neutralizar los efectos negativos del Plan Precios Cuidados, que direccionaba el consumo a las grandes superficies en detrimento del comercio tradicional.

Y la maniobra de evasión fiscal se habría producido cuando los proveedores de Almacenes Argentinos le facturaban a CEPBA las compras que el Programa realizaba, pero la mercadería era enviada desde las fábricas o distribuidoras a un depósito presuntamente particular y alquilado por Guillermo Morales, y luego puesto a la venta al público mediante la web de almacenes argentinos que era asimismo publicitada a través de una fans page de Facebook. Y esas ventas no se facturaban legalmente.

Sin embargo, Almacenes Argentinos realizó ventas legales al municipio de Mar Chiquita, que ya quedó en la mira de la Justicia, y habría realizado ventas también a la Municipalidad de La Plata. La facturación corría por cuenta de CEPBA, por lo que las transferencias bancarias para cancelarlas se hacían a la cuenta corriente de la entidad gremial empresaria.

No obstante el escándalo que es comidilla hoy en La Plata toma ribetes más amplios ante las consecuencias políticas que tiene la designación de Siro al frente de CEPBA, candidatura que fue negociada con el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CEGERA) Marcelo Omar Fernández, pero a espaldas de los integrantes de la llamada "mesa chica" chica de Benassi, a pesar de que hace ya casi un año de su designación, en una de las asambleas con menos participantes en toda la historia de la entidad.

En resumen, Siro fue impuesto en medio de una confusión generalizada de los dirigentes que no lograban entender el plan del "viejo" y que votaron a favor más por evitar una crisis que por obediencia debida.

Actualmente, en la última reunión de Comisión Directiva, realizada el último martes 10 de abril, en la que hubo más gente que enaquella Asamblea General Ordinaria, la mayoría le hizo saber a Siro que ya no se lo consideraba como presidente de CEPBA, en tanto que se empezó a formar la opinión de desplazar a Benassi (a quien culpan de haber permitido las irregularidades de Almacenes Argentinos y de crear innecesariamente una crisis institucional) y ofrecerle algún cargo honorario por su larga trayectoria, lo cual sería una salida elegante.

En tanto se supo que el expediente para que Siro sea oficialmente reconocido por Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, un organismo dependiente del Ministerio de Justicia bonaerense a cargo de Gustavo Ferrari, sigue dando vueltas entre los cajones del organismo. O sea que la presidencia de Siro estaría en un limbo y al firma de los cheques la sigue teniendo Benassi. Aunque además su designación sería contraria al estatuto de CEPBA dado que el presidente debe ser un un representante de una entidad empresaria de base, y no lo es.

No son pocos los dirigentes que ya se encuentran trabajando para desplazar legalmente a Siro, restarle poder a Benassi, y expulsar a Morales por sus prácticas reñidas con la ética que exige la entidad, no solo por no honrar los compromisos de dinero asumidos con quienes prestaron la plata para Almacenes Argentinos, sino también por la amenaza de "abrir como a un pollo" a los hijos de Anselmino si éste continuaba reclamándole el dinero, algo que Anselmino denunció en una reunión de Comisión Directiva.

Un dato color es que "Morales ha denunciado en la última reunión a Anselmino de realizarle pintadas en la casa, parece que alguien en la larga fila de acreedores que tiene Morales, que en un año mejoró notablemente su estandar de vida, se enojó, pero esos hechos le han servido a Siro para atacar a Anselmino en represalia por las denuncia que realizó, y que en cierto modo abre la puerta para una depuración de la entidad", contó uno de los directivos.

Anselmino por su parte volvió a ratificar que "tanto Benassi como Siro no podrían no saber lo que hacía Morales, porque además la propia entidad prestaba su CUIT y su CBU para realizar transacciones, y si Siro no sabía lo que ocurría entonces es un dibujo en la silla de la presidencia de CEPBA, y a un dibujo no se lo puede respetar simplemente porque es un dibujo y no es un dirigente gremial empresario".

Y agregó: "Por suerte la Justicia está investigando las irregularidades para determinar si hubo o no delito, pero irregularidades hubo y dañaron a quienes como institución debemos defender como es el pequeño comercio minorista. A Morales le espera una denuncia por defraudación y estafa, y no es la primera vez que no honra sus deudas, además de comportarse como un pichón de mafioso englobando el pecho y diciendo que él sigue los 'códigos de la mafia', creo que tiene una sobredosis de la saga de El Padrino".