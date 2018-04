Movilizando a Cambiemos en un timbrazo

“Tal como siempre decimos, somos vecinos con responsabilidades políticas y amamos seguir ejerciendo de vecinos, escucharlos, saber qué piensan y que también sean parte de la transformación de su barrio es lo importante”, señaló el intendente Jorge Macri al finalizar la jornada de timbreo, a la que se sumó el presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia, Christian Gribaudo.

Por su parte, Soledad Martínez comentó que “nos pone muy contentos poder dialogar con los vecinos y escuchar cada una de sus preocupaciones y propuestas”, y subrayó que “los timbreos son siempre una buena oportunidad para estar cerca de los que mejor conocen el barrio, nuestros vecinos son un termómetro exacto de cada rincón de donde viven”.

En tanto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, recorrió la localidad de Wilde (Avellaneda), conversó con vecinos junto a la senadora nacional Gladys González, quien ambiciona ser la candidata de Cambiemos a intendenta en el 2019, contra el kirchnerista Jorge Ferraresi, actual jefe comunal.

En tanto, el senador nacional Esteban Bullrich -acompañado por el ex titular del PAMI, Carlos Regazzoni-, recorrió el municipio de Almirante Brown.

A Lomas de Zamora concurrieron el ministro de Justicia, Germán Garavano; y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, junto a otros funcionarios de esa cartera nacional y el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari.

El subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell, estuvo en San Fernando acompañado por el ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi, la subsecretaria de Género y Diversidad de la Provincia, Agustina Ayllón; y Agustina Ciarletta, delegada provincial del INADI y concejal de Cambiemos.

En Malvinas Argentinas se realizó un timbreo en Los Polvorines encabezado por Maxi Cariglino, titular de la ANSeS local y sobrino del ex jefe comunal Jesús Cariglino, quien pretende volver al poder que perdió en 2015.

