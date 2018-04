Nardini recupera el descuidado Polo Sanitario

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, inició la recuperación del Hospital Polo Sanitario de Los Polvorines, donde han ocurrido importantes mejoras edilicias para una mayor comodidad de los pacientes y optimizar la atención de los vecinos. La infraestructura lucía bastante deteriorada.

En la visita al nosocomio, dijo que “están recuperando el Polo Sanitario”, y deslizó que “a veces invertir en Salud no quiere decir solamente lo edilicio, no es solamente la aparatología, sino también buscar alternativas para generar prevención y ahorrarle costos al Estado nacional o provincial o municipal a futuro”. Para este 2018, el municipio de Malvinas destina más del 30 por ciento de su propuesto para mejorar el sistema de Salud local.

Luego, el jefe comunal le pidió “disculpas a los vecinos por todas las molestias que generan las obras en el medio de su ejecución que molestan a la atención”, pero que “hacemos lo mejor posible para avanzar en Salud”.

Lejos de cuestionar la crisis sanitaria de la provincia de Buenos Aires, Leo Nardini expresó: “Ponemos lo poco o mucho que tenemos a disposición tanto para los vecinos de Malvinas Argentinas como de otros municipios de la región del corredor norte. Vamos tratando de solucionarles esa problemática de salud que van teniendo. Estamos para ayudar”.

Luego, Nardini estuvo en la localidad de Pablo Nogués donde inauguró un nuevo tramo del pavimento de la calle Alfonsina Storni, que va desde la calle Guayaquil hasta Morse, y genera una conexión entre los barrios Olivos, Quesada Pacheco y Bella Flor. La obra, además, cuenta con hidráulica para evitar inundaciones.

Nardini dijo encontrar un montón de casos de vecinos que padecían la falta de obras y resaltó uno en especial: “Una vecina que la fuimos a ver a la casa porque nos había mandado un video de hace unos años atrás donde se inundaba y eso hoy gracias a Dios ya no sucede”.

“La verdad que encontrar vecinos de mucha edad que hace 40 o 50 años que viven en Pablo Nogués y pensaban que esto no se iba a hacer, o la otra vecina que me pidió disculpas porque no creía en nosotros, desde nuestro lugar debemos darle respuesta siempre, ya que las obras siempre son de los vecinos”, declaró el intendente.

También en esa ocasión Nardini pidió “paciencia” a los vecinos y que sepan “entender que no podemos sanear el déficit de infraestructura que se ha tardado 20 años. Nosotros en dos años hicimos muchísimo y esto no termina acá, vamos a hacer mucho más”, expuso.