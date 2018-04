Netflix compraría salas de cine para competir en festivales internacionales

Okja, una película original de Netflix que no fue exhibida en los cines, compitió en 2017 en Cannes. Frente a las quejas de las distribuidoras, los organizadores decidieron que en este 2018 no podrá competir ninguna película que no haya sido presentada en las salas tradicionales.

