“La droga de síntesis viene a la Argentina desde países europeos como Holanda”

“Ya me disculpé con el embajador sobre lo que pasó, yo lo que intenté fue plantear un debate que ya está abierto en el mundo sobre despenalización o no del consumo de drogas”, esa fue la respuesta de la Ministra de seguridad Patricia Bullrich ante el cuestionamiento del periodista Joaquín Morales Solá en el programa Desde el Llano. Todo esto, debido a los desafortunados dichos de Bullrich sobre Holanda, pues aseguró que ese país “es un narcoestado”, nación que curiosamente cuenta con una reina de nacionalidad Argentina, Máxima Zorreguieta, quien por supuesto, tiene una buena relación con el Presidente de la Nación Mauricio Macri.

“ En Holanda fue liberada en el año 76 (respecto a la despenalización del consumo de drogas), luego fue más restringida en el año 2013 y cada vez se cuestionan más el problema que trae que en un solo lugar se liberalice la droga y las consecuencias que eso trae. Pero por eso no quiero hablar de lugares, porque eso pasa en todos los lugares donde se ha despenalizado, el problema es que, si despenalizando se le saque valor a la droga yo estoy de acuerdo, ahora, el daño que genera a la población y sobre todo a las poblaciones más vulnerables es enorme, por eso estoy totalmente en contra de liberar la venta y el consumo de drogas”, replicó la ministra en contexto con el consumo de drogas en Holanda y en el mundo.

Del mismo modo, aseguró que la Argentina hoy muestra todavía cifras “rescatables” sobre el consumo de drogas, específicamente de muertes por sobredosis. “Nosotros tenemos una cantidad de muertos por sobredosis que es manejable, el año pasado en Estados Unidos hubo 63 mil muertes por sobredosis de droga, heroína, cocaína y marihuana que cada vez viene más fortalecida… Entonces nosotros tenemos que cuidar a nuestra gente, a nuestros chicos”, declaró Bullrrich.

A juicio de la ministra de seguridad, la droga trae consigo dos grandes problemas al país, en primer lugar “se matan por venderla” (refiriéndose al tema de manejo de territorio narco) y en segundo lugar las secuelas al consumidor “terminan en situaciones de enfermedades agudas, pérdida total de capacidades… y estas dos situaciones, nosotros tenemos que manejarla como Estado”, sentenció.

Sin embargo, el periodista fue insistente con el tema de las drogas y Holanda, y le preguntó si la despenalización que se lleva a cabo en ese país, era un éxito o un fracaso. “Desde mi punto de vista personal, digamos, en Holanda no funcionó. Digamos, yo no dije que era un narcoestado, lo dijo un jefe de policía del sindicato de policía holandés, yo de ninguna manera podría hacer una catalogación de este tipo, pero sí digo que hoy está en debate lo que muchos años decidieron en Holanda”, respondió la ministra.

Morales Solá volvió al punto sobre sus dichos de “Holanda nacoestado” y le explicó a Bullrich que ese concepto se da por lo general a los países donde el Estado o parte del Estado está cooptado por la droga “y no creo que pase eso en Holanda” le advirtió el periodista, a lo que la ministra respondió: No, no pasa eso en Holanda, lo que ha pasado en varios países de Europa es que hoy tienen talleres, fábricas, laboratorios de drogas de síntesis. La droga de síntesis viene a la Argentina desde países europeos o países recientemente incorporados a Europa, de Holanda, Alemania, Rumania… Entonces el hecho de bajarle mucho riesgo a la droga, es que genera que la droga también se convierta en negocio.

Y agregó: “ esa experiencia de legalizar la droga en un solo país no es buena, estudiemos lo que pasó en otros, no seamos ideológicos, seamos prácticos, pragmáticos. Holanda en el momento que liberalizó la droga lo hizo de manera pragmática… ahora está restringiendo cada vez más porque se dio cuenta que no era una buena experiencia”.