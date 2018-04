Nuevo Mundial de Clubes vs. Champions League

La FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) está presionando para agilizar el ritmo de las conversaciones en torno a una oferta de US$ 25.000 millones para reorganizar la Copa Mundial de Clubes y crear una competencia global de equipos locales.

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, intenta retomar un proyecto que comenzó con su antecesor, Joseph Blatter, y por eso convocó a los líderes de las 6 confederaciones continentales, luego de que recibió a funcionarios invitados de algunos de los principales clubes de Europa.

La Asociación de Clubes Europeos se ha opuesto tenazmente a las esperanzas de la FIFA de crear un torneo de clubes a realizarse cada 4 años a partir de 2021, que podría rivalizar con la Liga de Campeones que organiza la UEFA.

En respaldo de estos clubes, la UEFA también se ha mostrado escéptica ante el plan de expansión del Mundial de Clubes, aunque en 2017 propuso una Liga Global de Naciones a desarrollarse a partir de su versión europea que arranca en septiembre.

La cuestión es quién se apropia del negocio millonario. Es evidente que la FIFA no puede doblegar a los clubes europeos poderosos (Real Madrid, FC Barcelona, Atletico de Madrid, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Juventus, PSG y algunos más), que comandan la UEFA, y por eso cita a las otras asociaciones.

Según una carta del presidente de la FIFA Gianni Infantino enviada a todos los presidentes de las Confederaciones, la nueva fórmula del torneo no será anual sino cuatrienal a partir de la edición de 2021.

La competición no se jugaría en diciembre, sino en junio del año precedente al Mundial de selecciones, en sustitución de la Copa de las Confederaciones, cuya última edición habría sido la de 2017 en Rusia, ganada por Alemania.

El nuevo formato permitiría entre otras cosas no interferir en el calendario de las competiciones naciones en la mayoría de países, especialmente en Europa.

La FIFA emprendió esta reforma ante la actual falta de atractivo del Mundial de Clubes, tanto en el plano deportivo como de inversiones.

El último Mundial de Clubes, organizado en Emiratos Árabes Unidos, coronó al Real Madrid ante el Gremio de Porto Alegre.

A partir de 2021 se jugará durante 18 días entre 24 equipos, divididos en 8 grupos de 3 clubes cada uno. La administración de la FIFA espera recaudar entre US$ 650 millones y US$ 1.000 millones que, asegura, sería reinvertido casi en su totalidad en los clubes. Pero los clubes europeos no están dispuestos a cederle el control del negocio a la FIFA y tienen fuerza suficiente para desafiarla.

Hay una cuestión muy importante: el poderío competitivo de los clubes europeos es muy superior al de las otras federaciones. Ubicando como cabeza de grupos a los poderosos de Europa, luego de la 1ra. fase se convertiría en un torneo controlado por equipos de Champions League, y en ese caso ¿por qué la Champions le cedería un negocio a la FIFA?

Según consta en el informe interno, la FIFA estudió 7 configuraciones posibles para el torneo. Se decidió por la de 24, divididos en 8 zonas de 3 clubes cada una. Sólo se clasifican los primeros de cada grupo, y luego juegan partidos eliminatorios: cuartos de final, semifinal y final. Son 31 partidos cada 4 años con un campeón mundial de clubes.

La FIFA ofrece a los clubes de la UEFA una disminución del 35% en relación a los 48 encuentros que se juegan durante 4 años con la versión actual de un torneo por año, y más dinero.

El proyecto está vinculado a la oferta de US$ 25.000 millones por un contrato de 12 años de un consorcio encabezado por japoneses y que incluye a inversionistas de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y USA.

El Consejo de la FIFA tomará una decisión sobre la reforma en junio, cuando se reúna antes del Mundial de Rusia.