"Que Macri baje el IVA, les gusta pagar cable" pero no gas y agua

El ex gobernador de Corrientes Ricardo Colombi (Cambiemos) marcó diferencias de la estrategia Macri-Vidal lanzada el pasado lunes 23/04 para defender el tarifazo y dejar marcados los dedos de gobernadores e intendentes, a fin de que la Casa Rosada no sea la que pague todo el costo político:

"Creo que tiene que haber un acomodamiento de los tres poderes del Estado. Nación tendría que bajar el IVA, por ejemplo, pero el tema de las tarifas es uno de los tantos problemas que heredó el Estado Nacional. No hay otro camino.

Preguntaba cuánto estamos pagando acá (Corrientes) y cada boleta cuesta casi 3 mil pesos, mientras en el Conurbano o la provincias donde hay gas, no se paga".

Macri presiona a los gobernadores vía Vidal: "Tienen que ser parte del esfuerzo"

El "falso vivo", la "cadena nacional privada" y el "relato"

Al aire de FM La Patriada, el actual senador por la Ciudad de Corrientes, abrió fuego contra quienes critican la política "de sinceramiento" del gobierno nacional: "Respecto del ajuste o gradualismo, usted sabe cómo es la sociedad: no nos gusta pagar impuestos pero, ¿cuánto pagamos de celular, de cable o internet? Creo que el gradualismo está bien y que se busque el camino definitivo lo antes posible

Acá lo que más afecta es el IVA. Si lo bajan, ahí sí van a bajar incluso los impuestos municipales, pero hay provincias, como Buenos Aires, que entre las tarifas municipales y las provinciales tienen casi un 17% de costo en la energía, más el IVA.

Si va a haber un aporte Nación-Provincia-Municipios, bueno, pero Nación tiene que bajar el IVA al 14%, por lo menos. Nación también tiene que hacer un esfuerzo".

En este sentido, se diferenció de la Provincia de Buenos Aires y adelantó que no habrá bajas en sus impuestos: "Hay muchas provincias que no van a tener la oportunidad de bajar los impuestos como quieran o desean pero si hay un esfuerzo compartido... Nosotros estamos en el límite, porque los impuestos municipales son casi nulos y los provinciales no afectan el costo de las tarifas".

"Es importante que el radicalismo muestre su posición, pero eso no significa que rompamos. Para eso es una alianza sino nos quedamos cada uno donde estamos

La actitud de la oposición es demagógica pero por su lejanía con el poder; no tienen nada que perder", analizó sobre la pelea en el Congreso y las reuniones en Balcarce 50, donde se definió un ridículo pago en cuota con intereses.