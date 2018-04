Por promesa de reunión, levantan el piquete en la 9 de Julio

El microcentro porteño volvió a ser un caos de tránsito este martes (24/04) por una protesta del Polo Obrero, CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. Los manifestantes realizaron por más de dos horas un piquete en la Avenida 9 de Julio y Moreno en reclamo de trabajo genuino y en rechazo a los despidos.

La movilización se produjo simultáneamente en "11 provincias con un piquetazo nacional que tendrá en la Ciudad un corte total con permanencia por tiempo indeterminado hasta que la ministra de Desarolllo Social Carolina Stanley reciba el reclamo y dé respuesta a los elementales reclamos de los desocupados", indicaron las organizaciones en un comunicado.

Después de más de dos horas de piquete, levantaron la medida de fuerza, luego de que les prometieran recibirlos el jueves próximo.

"Nosotros hicimos una propuesta para despejar la calle y salir de este piquete, que hicimos con un enorme sacrificio. Nos aseguraron que el jueves nos van a recibir del ministerio. Estamos abiertos a toda mesa de diálogo, pero tiene que haber respuesta", aseveró uno de los dirigentes sociales en diálogo con TN.

"Esta propuesta alcanza para levantar el piquete, pero necesitamos respuestas. La ministra de Desarrollo Social no pisa un barrio ni por casualidad. Volvemos a recalcar, que si no nos dan soluciones, volveremos con nuestro plan de lucha", agregó.

Por su parte, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, aseguró que "el Gobierno hace dos años que prometió inversiones en obras y trabajo y no ha ocurrido ninguna de las dos cosas. La situación de los barrios es desesperante: no hay trabajo ni changas. Estamos llegando a situaciones extremas que el Gobierno no advierte. Están los programas cerrados", indicó.

Más temprano, en la zona se desplegó un gran operativo de la Policía Federal pero no se ha procedido al desalojo.

Además, cabe recordar que a las 16.00 organizaciones a favor del aborto legal se manifestarán en las cercanías del Congreso Nacional. El debate por la despenalización del aborto se reanudó desde las 9 en la Cámara de Diputados en la quinta jornada de un plenario de comisiones en la que médicos, docentes, filósofos, periodistas y actrices exponden sobre una iniciativa que divide aguas en la mayoría de las fuerzas políticas.