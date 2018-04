9 Mitos de la alimentación "saludable" que debes saber

Existe mucha información sobre lo que se debe y no hacer para mantener una dieta saludable, no obstante, parte de ella no es del todo cierta. Por lo que la mejor siempre es acudir a un especialista o experto en materia de nutrición que nos recomiende un plan de alimentación para poder llevar una dieta balanceada que cumpla con los requerimientos diarios que necesitamos.

Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que no somos físicamente iguales, y que existen ciertas cosas que a unos les va bien pero a otros no. Mientras, que existen cosas que no le da buenos resultados a nadie.

Para aclarar algunos mitos con respecto a todo el tema de una alimentación balanceada, el chef español Juan Llorca, activista de la comida sana y natural, hiso hincapié en varios puntos precisos que afectan completamente a este revolucionario estilo de vida.

1 “El jugo de naranja natural es igual a comer naranjas”. Falso.

“Tomar jugo natural es igual a comer tres naranjas (por ejemplo) y tirando una y media a la basura. Ningún jugo puede ser considerado una ración diaria de fruta”, explicó Llorca.

Esto se debe a que cuando se come una pieza entera de fruta se ingieren los nutrientes más importantes, como la fibra, pero si se exprime, por una parte se toma más cantidad (una sola naranja da muy poco jugo) y se separa la fructosa (el azúcar) de su matriz, por lo que el efecto en el organismo no es el mismo, por tanto es mejor comer y masticar la fruta.

La mentira del jugo de naranja

2 “No desayunar hace imposible una dieta sana”. Falso.

Aunque se suele decir que el desayuno es la comida más importante del día, en realidad esto no es relevante. No sucede nada si no se puede tomar el desayuno o se hace unas horas más tarde, según dice el chef “no hay un desayuno obligado ni adecuado al día, lo que sí es importante es la buena elección de alimentos que desayunas”.

La elección de alimentos en la mañana es lo verdaderamente importante para esta comida, generalmente se suele comer “Cereales, azucarados, procesados, lácteos, bebidas chocolatadas. Y es aquí donde radica el problema realmente, no en si se desayuna o no”, explicó Llorca agregando que para desayunar azúcar es casi mejor no hacerlo.

3 “Una copa de vino al día no hace daño”. Falso

Cualquier bebida que contenga alcohol, no puede considerarse parte de una alimentación saludable, aunque puede tomarse en ocasiones. “Compatible sería unos granos de la uva cada día, eso sí sería parte de una dieta saludable, cardiovascular y equilibrada”, acotó el maestro de la cocina.

4 “Ingerir proteínas en elevadas cantidades ayuda a adelgazar”. Falso.

El también experto en nutrición señaló que comer proteínas en exceso para bajar de peso temporalmente logra satisfacer la necesidad del cuerpo, y la digestión comienza a ser más lenta por lo que en el día se toman menos alimentos, sin embargo, es una forma de alimentación poco equilibrada.

Es necesario destacar que lo importante a la hora de perder peso, es mejorar los hábitos alimenticios, “que es donde radica el problema” dice, y no con dietas proteicas, las cuales no cumplen el verdadero objetivo, “Y ya, si le sumamos los famosos batidos de proteínas, que además tienen ricos sabores, peor aún”, agregó.

5 “Tomar bebidas deportivas es lo más sano que hay después del agua”. Falso.

Otros mitos que debes conocer

“Lo más sano después del agua, es el agua”, afirmó Llorca, además de destacar que es más económica que todo este tipo de bebidas rehidratantes que están en el mercado.

Para evitar bebidas como refrescos o gaseosas, cervezas, vinos o tés procesados, lo mejor es optar por agua con limón, agua con gas, infusiones, licuados o jugos naturales.

6 “Tomar un vaso de agua con limón en las mañanas te ayuda a purificar el cuerpo”. Falso.

Beber agua en las mañanas es muy importante, pero no para purificar el cuerpo, sino para hidratarse. “Tómate un buen vaso de agua, con limón, con pepino, menta o hierbabuena. Pero bébete un vaso de agua. No por depurar, ni desintoxicar, ni limpiar el hígado. Simple y llanamente por hidratarte, ya que llevas varias horas sin beber. Ni más ni menos”, expuso el chef.

7 “Los suplementos son necesarios para tener un buen rendimiento al hacer deportes”. Falso.

El ejercicio y la alimentación van de la mano, sin embargo mantener una rutina de deporte no significa incluir suplementos en la dieta. “Si haces mucho deporte, los mejores suplementos son los alimentos. Sobre todo, después del ejercicio donde necesitamos un mayor aporte de vitaminas, minerales, hidratación, azúcares. Por eso, la fruta, viene genial”, dijo el profesional de la alimentación, quien además recomendó a los fans del ejercicio acudir a un especialista en nutrición para conseguir una buena rutina de alimentación.

Suplementos de la A a la Z

8 “Hacer cinco comidas al día ayuda a mantener una buena alimentación y a que el metabolismo funcione correctamente”. Falso.

Según Llorca, lo importante es cumplir con las necesidades diarias del tipo de vida que se lleve, elegir alimentos de calidad, reales y naturales, tratando siempre de evitar las comidas procesadas.

“No importa las comidas que se hagan al día, dos, tres, seis. Lo realmente importante es esa calidad y dar a tu cuerpo lo que necesita. Lo demás es comer por comer”, apuntó.

9 “Una dieta sana y equilibrada debe contener frutas y verduras”. Verdadero.

Para Juan esta es la única “verdad verdadera”, además asevera que la mejor forma de llevar una alimentación equilibrada es consumir frutas y verduras, gracias a sus propiedades alimentarias indispensables para el organismo.

Por otro lado recalcó que es falso eso de no poder mezclar una fruta con otra, al igual que el no poder comer verduras o lechuga por las noches.