Tarifas: Con Cambiemos hay quorum, pero bloqueará los proyectos

La oposición descontaba tener quorum este miércoles (25/4) para abrir la sesión especial que solicitó a fin de tratar varios proyectos contra el aumento de las tarifas en los servicios públicos. Pero Cambiemos decidió bajar al recinto y anticipar la movida. De todos modos bloqueará la aprobación de esas iniciativas que no tienen dictamen y que por lo tanto requieren de los dos tercios de los presentes. Hubo intentos de la Casa Rosada para ‘ausentar’ opositores, pero no habrían sido suficientes. Será una victoria táctica para el conglomerado opositor y el oficialismo tendrá que pagar el costo político de haber bloqueado el debate de un tema sensible para la sociedad.

Miércoles 25 de abril de 2018 10:45 hs