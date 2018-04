Una comunidad online de odio a las mujeres, detrás del presunto atacante de Toronto

Alek Minassian, sospechoso de haber atropellado a una multitud en Toronto el lunes 23/4, acto en el que muerieron 10 personas, tiene aparentemente vínculos con los 'incel', una comunidad online misógina. El término proviene de 'célibe involuntario', y los une el hecho de que las mujeres no quieren tener sexo con ellos -lo que suelen atribuir a obsesiones vacías con las apariencias o personalidades superficiales-, y el odio a los hombres y mujeres que, desde su percepción, sí tienen sexo.

Horas antes de cometer el acto que, según testigos, fue deliberado, Minassian -quien se encuentra bajo custodia y compareció ayer ante el tribunal, respondiendo sólo con monosílabos al juez-, dejó un mensaje en redes sociales que ofrece una pista sobre su psible motivo, explica el diario La Vanguardia. Según la prensa canadiense, el sospechoso se refirió en un mensaje de Facebook al "caballero supremo Elliot Rodger", un estadounidense que mató a 6 personas y después se suicidó en 2014.

Antes de cometer ese acto, Rodger había subido a redes sociales un video en el que insultaba a las mujeres que lo habían rechazado, convirtiendo a hombres como él en 'incels'. En ese video, Rodger se refería a los hombres que tienen éxito con las mujeres como 'chads' y a las mujeres que rechazan a los hombres como 'stacys'.

En el escrito que Minassian subió antes del ataque, hizo referencia a esta terminología: “La rebelión de los incels ya ha comenzado. Vamos a acabar con todos los chads y las stacys”, decía una frase citada por la prensa canadiense.

Este sería el mensaje de Facebook posteado por Minassian antes del ataque, recuperado por la periodista de BuzzFeed Jane Lytvynenko. Le habría confirmado la veracidad del mensajes un empleado de la compañía, que borró la página de Minassian poco después de que trascendiera su identidad.

A Facebook employee confirmed to me on background that the Alek Minassian Facebook post referencing 4chan and "The Incel Rebellion" is real: pic.twitter.com/gdydMBOE0l — Jane Lytvynenko (@JaneLytv) 24 de abril de 2018

El mensaje llamó la atención sobre el llamado movimiento 'incel', apunta el diario The Guardian, una de las ramificaciones más extrañas de la 'alt-right' (derecha alternativa), por lo que hubo llamados para que el ataque fuese reconocido como un acto terrorista de extrema derecha.

Alex Hern de The Guardian explica lo siguiente sobre el término 'célibe involuntario': "Se volvió prominente por que lo adoptó una subsección de la 'manosphere' (N de la R: sitios web, páginas de Facebook y foros donde los hombres descargan su furia contra las mujeres), una colección desorganizada de movimientos unidos por la misoginia que también incluyen a algunos activistas por los derechos de los hombres, artistas de la seducción, y Mgtow/volcel (N de la R: el término refiere a 'Men Going There Own Way' -hombres que deciden seguir su propio camino- o célibes voluntarios) - hombres heterosexuales que se niegan a tener sexo con las mujeres por razones políticas."

El diario británico explica que los hombres que se identifican como 'incel' tienden a congregarse en unos pocos foros, tales como 4chan, SlutHate, y, hasta hace poco, en Reddit.

Minassian, de 25 años, fue detenido poco después del ataque y está imputado por 10 cargos de asesinato premeditado y otros 13 de intento de asesinato. La Vanguardia describe que, en su presetación de ayer ante el tribunal, el sospechoso estaba con el pelo rapado, mantuvo la cabeza baja y respondió únicamente con monosílabos. El juez le leyó los cargos y le prohibió tener contacto con los sobrevivientes. La próxima comparecencia será el 19/5, apunta La Vanguardia.