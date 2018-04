El gobierno pro-mercado no puede frenar la fuga de divisas

El Banco Central ya intervino en el mercado cambiario con ventas por más de US$ 4.536 millones durante marzo y abril en un intento por contener al tipo de cambio, para evitar que su escalada se traslade a precios, pero ahora, en 1 día vendió US$ 1.472 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), para superar una corrida, que se suman a los más de UUS$ 636 millones desembolsados el lunes 23/04 y martes 24/04.

Todo esto era previsible: una menor campaña agrícola que provoca limitaciones a la liquidación de divisas, y un escenario global de creciente suba de tasa de interés que paga el bono estadounidense estándar (a 10 años), que cuando llega a 3% provoca que los países emergentes como la Argentina tienen 3 opciones:

> o suben la tasa de su endeudamiento público,

> o devalúan (tal como decidió hacer Brasil),

> o venden dólares de sus reservas (tal como decidió hacer el Banco Central argentino).

En el caso de la Administración Macri tiene un problema adicional que está ocurriendo: el incremento del precio internacional del petróleo que puede llevar el proceso inflacionario a niveles imprevistos.

Pero el Presidente de la Nación no ha trabajado preventivamente con todos estos indicadores y ni siquiera se ha mostrado preocupado cuando desde que asumió nunca se detuvo la fuga de capitales o exportación de divisas que ocurre en la Argentina cuando, en definitiva, el dólar estadounidense es una moneda harto escasa y necesaria, al punto que para conseguirla Mauricio Macri ejecutó un endeudamiento de más de US$ 60.000 millones.

Indicadores que realizaron los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo acerca de la economía de la Administración Macri

La tasa del bono a 10 años de USA rozó el 3% en la jornada del lunes 23/04, y muchos ya anticiparon la angustia argentina al respecto.

Al día siguiente, el martes 24/04, perforó la barrera del 3%, alcanzando el nivel de enero de 2014. De acuerdo a los inversionistas, la calma geopolítica, con Siria menos coprotagonista del día a día estadounidense y Corea del Norte aceptando frenar su programa nuclear, provocaron una demanda menor de bonos del Tesoro, utilizados siempre como valor de refugio por fondos de inversión, y eso obligó a enviar la tasa de interés hacia arriba. También hay otras explicaciones pero simplifiquemos.

Suba de la tasa del bono estadounidense es una noticia tan mala para la Argentina como la suba del barril de crudo y la sequía.

En el caso de la tasa de interés, afecta además la deuda pública con tasa flotante porque, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las emisiones de deuda del bienio macrista superaron ya los US$ 142.948 millones, informó el Observatorio de la Deuda Externa de la Umet (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo).

De ese total, el Tesoro Nacional emitió US$ 118.071 millones, las provincias US$ 12.336 millones y las empresas privadas US$ 12.541 millones. En el mismo período se fugaron US$ 88.084 millones, salida que supera toda la emisión en moneda extranjera del Tesoro Nacional, la cual se eleva a US$ 75.832 millones.

Según la agencia de noticias financieras Bloomberg, la Argentina es el mayor emisor de deuda soberana para el período 2016-2018 cuando se lo compara con sus pares emergentes en moneda extranjera.

Obviamente que la fuga de divisas (pase de pesos a dólares) derrumbó la Bolsa de Comercio: el índice Merval se hundió un 2%, su menor nivel en el año. A todo lo ya mencionado se agregó la incertidumbre que genera entre los inversores la demora en la aprobación de la nueva ley de mercado de capitales.

El viento de frente de la economía internacional se acentuará, probablemente, tal como estaba previsto aunque existe la impresión que la Administración Macri no se ha preparado en forma conveniente.

En esta ocasión, el monto negociado fue récord: US$ 2.168 millones cuando el promedio diario era de US$ 700 millones.