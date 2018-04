Decretado por los hinchas: Palmeiras eliminó a Rossi, ¿y al DT?

-Sebastián Pérez era el mejor de Boca: la pedía, distribuía. Hasta recuperó varias pelotas y nos salvó un gol hecho. El DT lo saca y Boca no agarró más la pelota.

Guillermo, Tévez y Pablo Pérez, las caras de un nuevo papelón histórico de un equipo q nos viene cagando la vida hace 4 años.

-No importa boca igual te amo un partido no cambiLA CONCHA DE TU MADRE, ANDATE GUILLERMO, PÉREZ, TEVEZ, TODOS ¡HIJOS DE PUTA, ANGELICI, GORDO, VOLVÉ A HURACÁN. ME CHUPA UN HUEVO LOS 500 DIAS PUNTERO Y LA PUTA QUE LOS PARIÓ A TODOS!

-Guillermo, andate y no vuelvas nunca más. ¡Enano nefasto!

La furia del relator Daniel Mollo:

-GUILLERMO, TE TENÉS QUE IR YA. ANDATE SÓLO POR EL BIEN DE BOCA.

El único que mereció ganar ayer fue Cristian Pavón. El resto, es una foto de un Boca que está enfureciendo a los hinchas que, una vez más, sueñan con la Copa Libertadores.

Los egos y caprichos de Guillermo Barros Schelotto están matando la posibilidad de avanzar en el torneo más importante para los hinchas xeneizes.

Su esquema táctico está dejando afuera a Carlos Tévez, que llegó para volver a recuperar la mística del club, el equipo y llevarlo a lo más alto del fútbol latinoamericano.

¿Los egos de Guillermo por quedarse con la foto de un nuevo 'Boca copero' están generando esta grave inestabilidad emocional en el plantel?

Luego del entretiempo, los jugadores salieron al campo de juego shockeados: los pases eran imperfectos, Pavón desbordaba en profundidad pero no encontraba a un referente de área; Rossi fue el termómetro del nerviosismo que se vive puertas adentro, de la desesperación; Tévez ya aclaró que no es 9 y no lo va a hacer. Está en el trayecto final de su carrera, no va a volver a empezar. Esto Guillermo lo tiene que tener en claro.

A diferencia de su paso por Brasil e Italia, Tévez se siente muy relegado, en una posición incómoda y fuera de eje. No se siente parte de este plantel. No está cómodo. No logra compaginar. Sin embargo, los Barros Schelotto entienden que esto se trata sólo de tiempo pero no por Tévez sino por Gago y Benedetto, quienes tienen todavía varias semanas de recuperación.

Hasta que eso no ocurra, los hinchas no debieran esperar cambios.

Pero la paciencia se terminó. Y a decir verdad, el torneo local les importa muy poco.

Reacción de un hincha de Boca con el 2do gol del Palmeiras por el error de Rossi...#BuenJueves pic.twitter.com/oAPMugGKFO — Zekiel79 (@zekiel79) 26 de abril de 2018

Tevez no condujo (previsible), un Pérez no distribuyó, el otro no quitó, Jara no marcó, Ábila no la empujó, Guillermo durmió y Rossi la “batalleó”. Nandez fue huevos e imprecisión. Pavón mereció ganar. Boca, así y todo, no mereció perder. Pero lo perdió Boca. Sin margen de error. pic.twitter.com/NqHar1tpHh — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) 26 de abril de 2018