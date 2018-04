Hoy sube el dólar y el mercado se pregunta si hubo fuga para amigos

La cotización del dólar trepaba este jueves (26/4) a un nuevo máximo histórico sin intervención del Banco Central, lo que despertó sospechas en el mercado. El billete se vendía en el Banco Nación a $ 20,75 a las 11.30 tras abrir en $ 20,50 y de esta manera subía en la primera hora y media de operaciones unos $ 0,25. En el plano paralelo el blue se dispara 13 centavos a $ 20,69.

En el mercado se preguntaban si la falta de intervención del Banco Central (que recién apareció después del mediodía), no se debía a una maniobra para permitir la fuga de los ‘amigos’, después de que ayer (26/4) la autoridad monetaria sacrificara unos US$ 1471 millones para frenar la suba en la cotización. La razón de esa intervención no sería por los bonos de USA, sino porque hubo muchos que habrían desarmado posiciones en pesos.

A propósito del silencio del Central, algunos tuits del economista Carlos Rodríguez de la UCEMA.

A lo mejor @Lagarde (y su empleado Werner) que elogio tanto la politica monetaria podria explicarnos q es lo que esta pasando pq el BCRA hace mutis por el foro. Si estabilizan el Tipo de Cambio no deben pagar tasas del 26%. — Carlos Rodriguez (@carod2015) 26 de abril de 2018

En 3 dias se vendió el equivalente a la recaudacion total de IVA de 16 dias. Se dio un seguro de cambio a los que se salieron del Carry Trade culpa de un mal impuesto. Y todo para que no flote el dolar y asi no suba la inflacion de Mayo. Es complicada la Politica economica PRO. — Carlos Rodriguez (@carod2015) 26 de abril de 2018

Vender Dls.1250 millones en un dia para sostener un dolar insostenible es una malisima politica que pagaremos todos. Cuanto antes termine esta gente de hacer locuras mejor. No es la tasa T10 al 3%, estan desarmando posiciones contra el peso. No sean ciegos. Va in crescendo. — Carlos Rodriguez (@carod2015) 25 de abril de 2018

Más temprano, el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, advirtió que si se mantiene el ritmo de venta de reservas, "habrá una suba en las tasas de interés muy importante".

"Ayer, a mi juicio, en una decisión que no comparto, el Banco Central salió a defender la paridad y hubo que vender una cantidad enorme de dólares", dijo Artana a radio Mitre.

En ese sentido, el economista de FIEL consideró que "si se mantiene el ritmo de venta de reservas, habrá una suba en las tasas de interés muy importante".

Señaló que "están usando dos instrumentos: la tasa y tratar de mantener planchado el tipo de cambio hasta que se calme la inflación".

"Habría que haber acompañado la tendencia de la región, donde países muy estables como Chile también sufrieron la depreciación de su moneda", concluyó Artana.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que el país tiene un Banco Central robusto y con reservas, por lo que "no hay motivo" para pensar que haya posibilidades de "una crisis ni mucho menos" en materia de tipo de cambio.

Peña lo expresó esta mañana en declaraciones a la prensa en la Legislatura porteña, luego de exponer en el marco de un seminario organizado por la Fundación Libertad en su 30mo. aniversario.