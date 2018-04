Tras ir contra Noticias, Natacha Jaitt escrachó a Clarín

"Sentime, @clarincom: estén atentos a una demanda que les llegará de mi parte. Suerte. Me cansé de su gente mitómana. Ya tuve la primera mediación con Revista Noticias; ahora voy por ustedes #Encubridores", disparó desde su red social Twitter.

No es la primera vez que la mediática Natacha Jaitt se pelea con grandes empresas de medios. Tal como lo advirtió, en su momento fue contra la revista Noticias y su director Edi Zunino por filtrar un supuesto off the record en el que ella reconocía "hacer cosas para la SIDE".

La furia de Jaitt se desató no sólo por lo que ella entiende "es una mentira" sino porque lo advirtió antes de que saliera a la venta e igual Editorial Perfil envió su edición así como estaba a todos los kioscos del país.

Si bien no precisó información sobre el caso Clarín, seguramente se sabrá más en las próximas horas.