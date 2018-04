Finde largo: Macri se va a Chapadmalal (Y Frigerio ya está en Miami)

El presidente Mauricio Macri pasará este fin de semana largo junto a su familia en la residencia presidencial en Chapadmalal, a pocos kilómetros de la ciudad de Mar del Plata.



Según confirmaron voceros gubernamentales, Macri partirá a última hora del viernes rumbo a Chapadmalal, acompañado por su esposa Juliana Awada y su hija menor Antonia, y regresará a Buenos Aires el lunes, día no laboral con fines turísticos antes del feriado por el Día del Trabajador, el martes 1° de mayo.



Cabe recordar que en marzo pasado, el mandatario también había elegido descansar en esa residencia durante el fin de semana largo por Semana Santa. En tanto, en otras ocasiones, optó por la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires; por Villa La Angostura, en Neuquén; o por su quinta familiar Los Abrojos, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.



Por su parte, el ministro del Interior Rogelio Frigerio ya dio por comenzado el fin de semana extra largo. Anoche, a última hora del día, tomó un vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia Miami.

Fuentes cercanas a Frigerio consultadas por Perfil.com informaron que este viaje fue programado hace meses y que se extenderá de jueves a martes. La familia del funcionario viajó antes que él, dado que el titular de la cartera del Interior, Obras Públicas y Vivienda permaneció en la ciudad de Buenos Aires para seguir de cerca el debate que tenía lugar en Diputados sobre la posibilidad de atenuar o congelar las tarifas.



Según publicó Perfil, Frigerio partió anoche en un vuelo de Aerolíneas Argentinas en Business, mientras su familia lo estaba esperando allá. El funcionario de Cambiemos fue fotografiado en el momento en el que llevaba una hora esperando el desembarque del avión.

Recordemos que el lunes 30 de abril fue nombrado como día no laborable, por lo que deja a todos los sectores públicos, incluyendo al gabinete nacional, como un feriado turístico. Sin embargo, para el sector privado cada empresa es quien toma la decisión desi se trabaja o no.

En Twitter se leen algunas repercusiones sobre el finde XL adelantado de Frigerio:

Mira que bien y eso que el lunes no es feriado, es un día NO laborable, como todos los días de frigerio, no?