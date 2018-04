La mala praxis económica lo puede hasta a Durán Barba

Una noticia peor que la otra alimenta la pizarra de la cuestionada economía nacional. Por el lado de la inflación: 1) tarifazo entre 30 y 40% en el gas; 2) la incidencia en los surtidores del 10% que lleva subido el barril del crudo Brent, más indexación local y devaluación; 3) el 7,5% para las prepagas pero a partir de junio, y si la lista preestablecida no sigue aún es porque no le toca a la factura de la luz este mes y porque el Banco Central pudo mantenerla presión alcista del dólar a costa de sacrificar más de US$ 2.500 millones de las reservas. Por el lado de las paritarias, grandes gremios cada vez más renuentes a firmar el 15% de tope virtual con que venía arreglando el “chiquitaje”. Por el lado de la calle: las distintas encuestas no hacen más que recoger lo que cualquiera de nosotros escucha alrededor: la plata no alcanza, esto no mejora y algo habrá que cambiar. Entre las coincidencias más recientes se encuentran: el Índice General de Expectativas Económicas (IGEE) de Kantar TNS, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la Universidad Torcuato Di Tella y el relevamiento de las consultoras Taquión y Trespuntos, sin mencionar al arco político opositor no kirchnerista, a los “socios” de Cambiemos y al propio círculo rojo. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, instó hoy a “no ponerse nerviosos cuando se mueve el tipo de cambio”. Pero salvo los inversores que tienen un buen porcentaje de sus carteras dolarizado, ni colegas del gabinete siquiera logran sustraerse a la preocupación de que el agua esté subiendo encima del nivel del cuello. Los industriales, tampoco, porque saben superados los límites de la remarcación de precios como para seguir cargando devaluaciones. Y la confianza y expectativas de la clase consumidora dan sobradas muestras de estar más para atrás que nunca en este mandato que va por su segundo término.

Por RUBÉN CHORNYPeriodista. Columnista de Urgente24. Viernes 27 de abril de 2018 16:53 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir