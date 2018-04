La relación extramarital del siglo: el celular

Tenemos una relación íntima con nuestros celulares. Dormimos con ellos, comemos con ellos y los llevamos en nuestros bolsillos. Los revisamos, en promedio, 47 veces al día… aunque si tienes entre 18 y 24 años el número asciende a 82 veces, según datos recientes.



Y los amamos por buenos motivos: nos dicen el clima, la hora del día y cuántos pasos hemos dado. Nos consiguen citas (y sexo), nos entretienen con música y nos conectan con amigos y familiares. Responden a nuestras preguntas, además de aliviar la soledad y la ansiedad.



Pero el amor a los celulares puede ser excesivo, tanto así que es posible que interfiera con el amor humano, aquella intimidad tradicional y cara a cara con aquel a quien llamas pareja, cónyuge, amante o persona especial.

Y es tal el tema, que el conflicto entre el amor por el celular y el amor humano tiene léxico. Por ejemplo, en inglés, la palabra phubbing se utiliza cuando estás ignorando a tu pareja porque prefieres usar tu celular; mientras que si estás ignorando a una persona usando cualquier tipo de tecnología, se llama tecnoferencia.

Motivo de tensión

002-20180427-163001.jpg

“Una clave para una relación saludable es estar presente”, dice James Roberts, autor de Too Much of a Good Thing: Are You Addicted to Your Smartphone?. Cuando tu pareja revisa constantemente su celular, envía un mensaje implícito de que este (o lo que ve en él) es más interesante que tú.

Todo esto quedó evidenciado en un estudio publicado el 2016 por la revista Psychology of Popular Media Culture, donde 70% de las mujeres opinaron que los smartphones estaban afectando negativamente su relación, tonto que estaban menos felices con su relación y vida en general.

Pero no es un tema exclusivo de las mujeres, ellos también se sienten ofendidos. En una encuesta a 175 hombres sobre el uso que le daba sus parejas al teléfono inteligente, el 46% reportó que se sentían ignorados cuando sus parejas usaban el celular.

La gente que reportó niveles más altos de phubbing también informó sobre niveles más altos de conflicto en la relación.

Lo que hace concluir que con la permanente búsqueda de conexiones a través de la tecnología, estamos alejando a nuestras parejas e interrumpimos una suerte de conexión biológica de banda ancha.

Cómo abordar el tema

004-20180427-163002.jpg

Lo primero que tienes que hacer, si te estás sintiendo frustrado por la interferencia del celular en tu relación, habla con tu pareja, pero sé positivo.

Judith Bell, una instructora de desarrollar herramientas de liderazgo y cofundadora de Relationships That Work en Novato, California, explicó que en vez de dictarle a tu pareja lo que debe o no debe hacer, es recomendable intentar con un acercamiento más sutil que realce la conexión entre ambos.

Ejemplo: “Me encanta hablar contigo, pero cuando estás revisando constantemente tu celular es difícil tener una buena conversación”.

Es necesario que exista una conciencia del problema, ese es el primer paso.

Sugerencias y remedios

003-20180427-163001.jpg

Aquí te damos algunas sugerencias que te ayudarán a dejar de usar tu celular el tiempo suficiente para conectarte con tu pareja o ser querido.

Designa zonas “sin celular” en casa: Decidan en conjunto qué áreas de tu hogar, como la sala y la cocina, deben ser libres de tecnología.

Decidan en conjunto qué áreas de tu hogar, como la sala y la cocina, deben ser libres de tecnología. Intenta no usar el celular en la habitación durante una semana: Sí, es divertido revisar Twitter antes de irte a la cama, o cuando no puedes dormir a las 2:00 a. m., pero es más probable que charles con tu pareja si el celular está en otra parte.

Sí, es divertido revisar Twitter antes de irte a la cama, o cuando no puedes dormir a las 2:00 a. m., pero es más probable que charles con tu pareja si el celular está en otra parte. Compra un despertador tradicional: Pon a cargar tu celular en la cocina y compra un despertador tradicional, esto mantendrá alejada la tentación de revisarlo al levantarte.

Pon a cargar tu celular en la cocina y compra un despertador tradicional, esto mantendrá alejada la tentación de revisarlo al levantarte. No pongan los celulares sobre la mesa: Cuando estén comiendo en casa o en un restaurante, no pongan el celular sobre la mesa. Negocia los límites: Si el trabajo de tu pareja requiere de su disponibilidad las 24 horas del día, negocia límites razonables que satisfagan tanto al trabajo como a ti.

Cómo afecta el celular en una conversación

001-20180427-163001.jpg

Tal y como refiere una investigación publicada el año pasado en la revista Environment & Behavior, la presencia de un celular —con la posibilidad de que esté sonando o vibrando en cualquier momento— puede inhibir el libre flujo de la charla.

Los investigadores examinaron cómo los teléfonos celulares afectaban las conversaciones entre dos personas. Cuando un teléfono estuvo presente durante una conversación, las parejas calificaron la conversación como menos satisfactoria y reportaron menos sentimientos de preocupación empática que cuando los teléfonos estaban ausentes.

Practica los buenos modales con el celular. Si debes revisarlo, anuncia que lo estás haciendo. Decir algo como “Solo voy a revisar el resultado del partido/el clima/la lista de reproducción durante dos minutos” muestra cortesía y le indica a tu pareja que estás consciente de que tu atención se está desplazando.

Esto te hará más consciente de la frecuencia con la que tomas el teléfono cuando tu pareja está presente.