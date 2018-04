"Racing jugando bien, economía jodida, Cavallo asesor...¡tan 2001!"

En las últimas horas comenzó a circular una versión periodística que indica que Mauricio Macri se reunió con Domingo Cavallo con el objetivo de que el ex ministro de Economía le dé su visión sobre el rumbo de la economía. Este encuentro no fue confirmado por ninguna de las dos partes. Pero tanto La Política Online como El Destape aseguran que la reunión existió y que así lo informaron "fuentes calificadas".



Según estas versiones, Cavallo le recomendó a Macri que unifique cuanto antes los ministerios de Hacienda y Finanzas. El Destape - de Roberto Navarrro- indica también que el ex ministro le pidió al Presidente que deje desatar la devaluación y que el dólar llegue a 30 pesos.

Rápidamente, ante estos rumores, Cavallo se convirtió en Trending Topic (TT) en Twitter, donde pueden leerse muchas críticas pero también comentarios irónicos y humorísticos. Del lado de los seguidores del macrismo aseguran que esta versión se trata de una "operación" del kirchnerismo.

Dicen que Cavallo asesora al gobierno. Que puede salir mal? — JORGE RIAL (@rialjorge) 27 de abril de 2018

"El principio del fin"



