Miércoles 02/05, la Orden de Malta elige nuevo líder

El miércoles 02/05 será el Consejo Pleno de Estado para la elección del Gran Maestre de la Soberana Orden de Malta. La elección ocurrirá en la Villa Magistral, en la Plaza de los Caballeros de Malta, en Roma.

La Orden de Malta es regida por frey Giacomo Dalla Torre, del Templo de Sanguinetto, en calidad de Lugarteniente del Gran Maestre.

Elegido el 29/04/2017 por el Consejo Pleno de Estado por un periodo de 1 año, Dalla Torre sustituyó al Gran Maestre frey Mathew Festing, quien renunció el 28/01/2017, por orden del papa Francisco, después de algunas polémicas con el Vaticano a causa de la suspensión del Gran Canciller de la Orden, Albrecht von Boeselager.

La Soberana Orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, más conocida como Orden de Malta, es una orden religiosa católica fundada en Jerusalén en el siglo XI, en el marco de las cruzadas, desarrolló acciones militares contra los ejércitos musulmanes. Hoy día tiene privilegios económico-financieros.

Su lema es "Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum" ("Guarda de la Fe y regalo de los pobres") y ocupa una posición 'sui géneris' en el ámbito internacional, ya que no cuenta con un territorio determinado ni con ciudadanos no institucionales, 2 condiciones clave para que su reconocimiento internacional sea indiscutido según los términos de la Convención de Montevideo. Además, mantiene un vínculo de dependencia con el Vaticano. Por esa razón se considera que su carácter jurídico es doble, pues se inscribe dentro tanto del Derecho Internacional como del Derecho Canónico.

Francisco nombró a monseñor Giovanni Angelo Becciu, sustituto de la Secretaría de Estado, como delegado pontificio ante los Caballeros de Malta, para que les ayudara en el "camino de preparación", en vista del Capítulo extraordinario que deberá elegir al nuevo Gran Maestre.

Becciu inició la renovación de la cúpula de la Orden, que ahora desea romper vínculos con el ala ultraconservadora de la Iglesia Católica Apostólica Romana, crítica del pontífice.

Los responsables de la congregación han mandado un e-mail a todos sus miembros advirtiéndoles que no apoyen en las redes a Henry Sire, el autor del panfleto "El Papa Dictador", ni hagan declaraciones "ofensivas al Santo Padre", sostuvo el Catholic Herald.

Henry Sire ha sido un insider en círculos privilegiados de la Iglesia Católica y un miembro orgánico de la Orden de Malta.

El británico Sire comparó a Jorge Bergoglio con el fallecido presidente argentino Juan Perón. Él fue suspendido por la Orden en marzo 2018, consecuencia de su libro.

(A propósito de libros, acaba de salir otro texto sobre Bergoglio, The Lost Shepherd o El pastor perdido, del católico estadounidense Philip Lawler).

"Pedimos que presten la máxima atención para evitar exponer a la Orden a más daños y que denuncien con rapidez cualquier comportamiento que no esté en la línea contemplada en la pertenencia a la Orden", es el texto del e-mail enviado a todos los miembros alrededor del mundo.

Integran la Orden más de 13.000 hombres y mujeres, y unos 80.000 voluntarios y 42.000 trabajadores, personal sanitario en su mayoría.

Las personas físicas se dividen en 3 clases:

> La 1ra. clase son individuos de votos religiosos de obediencia, castidad y pobreza, religiosos para todos los efectos del Derecho Canónico, pero no están obligados a la vida en común.

> La 2da. clase, individuos que han jurado tender a la perfección de la vida cristiana.

> La 3ra. clase, cuyos miembros no emiten votos religiosos ni promesas. Ellos son "ad honorem" o de honor.