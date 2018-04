Tras filtración de sus vídeos íntimos, Juan Cruz Sanz está "muerto en vida"

Juan Cruz Sanz anunció que renunció al programa “Cortá por Lozano” y que no lo echaron después de la polémica que se generó tras la filtración de fotos y videos íntimos en los que se ve en situaciones consideradas por muchos como muy comprometedoras.

“No me echaron, yo renuncié. No quería que la empresa sintiera la presión de tenerme“, escribió en un extenso correo electrónico que leyó el periodista Daniel Gómez Rinaldi en el ciclo Implacables de Canal 9 de Buenos Aires.

En su misiva, Juan Cruz agregó: "El motivo de la presente es poner en su conocimiento que por cuestiones de índole estrictamente personales no me resulta posible continuar prestando los servicios profesionales a los que me he comprometido conforme al contrato que nos vincula“.

“Él quiere tomarse un meses, no sentir la presión de la vuelta y cuando se sienta bien de salud volver a conversar con los dueños y retomar su trabajo“, concluyó.

Por su parte el Teto Medina, le envió un mensaje de texto a Sanz y este le contestó: “Acá estoy, muerto en vida“.

Según se supo, el ahora ex panelista de Verónica Lozano quiso mantenerse ocho semanas lejos de las cámaras de la TV para evaluar su futuro, pero finalmente entendió que dos meses no eran suficientes por lo que terminó renunciando.

"También está muy dolido por lo que dijo Tamara Bella en este programa", sumó Rinaldi sobre los dichos de la ex novia del cuestionado periodista de Río Gallegos.

Sucede que, apenas un día después de que se filtraran los videos del también ex panelista de Fabián Domán, su ex novia se sentó en el piso de Implacables para defenestrarlo.