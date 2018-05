El único país de Latam donde no hay pasaportes

Más allá de Leopoldo López, en la Venezuela de hoy, la Venezuela socialista creada por el difunto Hugo Chávez, los ciudadanos comunes parecen estar cargando con una condena como si se tratasen de presos políticos, tanto en el territorio como en el exilio. Y es que en el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo, no existe forma regular para tramitar el pasaporte, documento que necesario para migrar o mantener un estatus legal en el exilio.

Desde finales del año 2016, los venezolanos han tenido problemas para tramitar por primera vez o renovar su pasaporte en el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela, a causa de la dificultad que hay para ingresar en la página web, así como por la escasez de material para expedir el documento.

Ciertamente, los venezolanos están desesperados por sacarse el documento con un fin: Salir por las fronteras de la grave crisis que azota al país por las malas políticas del Gobierno chavista, en busca de una vida decente.

Cada día se dificulta para los venezolanos obtener el pasaporte, un documento que en otro país es sencillo de obtener sin pasar por “el viacrucis de la conexión a Internet”o por “la corrupción de funcionarios públicos”.

Un gran grupo de venezolanos ha denunciado que presuntos trabajadores del Gobierno chavista les han pedido cantidades de dinero en dólares para agilizarle el proceso, tema que se extiende además a los países donde el éxodo venezolano ha llegado.

“Llevo un año esperando a que me den el pasaporte. Pude ingresar, llené los requisitos y pasé los primeros pasos. Ahora estoy esperando que desde el Saime me envíen un correo electrónico para ir a buscarlo”, dijo un ciudadano que prefirió reservar su nombre por miedo a represalias.

Destacó que ha intentado cambiar el proceso por la página para solicitar el modo exprés, sin embargo no ha tenido éxito: “Fui hasta la sede a preguntar y me dijeron que tenía que esperar. No dicen la verdad, solo que debo esperar”.

No obstante, hay quienes han asegurado que funcionarios socialistas les han pedido dólares para sacarle “en tres días” el pasaporte. “Si tienes la plata, ellos te agilizan todo y lo puedes tener en tres días”, añadió.

Equipo encubierto

005-20180501-105418.jpg

La diputada y presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, recalcó que en efecto existe “imposibilidad de ingresar y registrarse a la página web del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) para poder hacer el trámite”.

Explicó que no se está emitiendo pasaportes nuevos y reveló que hace un par de días, parte del equipo que integran la comisión parlamentaria estuvo de incógnito en las colas que se hacen en algunas de las oficinas del Saime para comprobar las irregularidades que han denunciado miles de venezolanos.

“Pudimos ver cómo personal de la institución de identificación, en la propia cola, hacía que estaba llamando por teléfono a alguien y decía cosas como que:‘Bueno, está bien. Él quiere el pasaporte, él sabe que son 700 dólares’”, aseveró.

Lo increíble es que con US$ 700, una familia de 3 personas pueden vivir tranquilamente unos 6 meses, monto que es imposible de conseguir, sin años de trabajo.

Sostuvo que los sujetos enviaban de alguna manera un mensaje a las personas que estaban en la cola que “si no tenía los 700 dólares, no le iban a dar el pasaporte. Luego que terminaban de hacer la fila, el mismo funcionario del Saimeles decía: ‘No hay material y no te lo van a entregar'”.

Montos exorbitantes en el exterior

No solo los venezolanos que están en Venezuela padecen los males de la corrupción por parte de supuestos funcionarios públicos para expedirles los pasaportes de manera veloz, sino que aquellos que están fuera del país caribeño padecen la misma situación.

Hay una serie de denuncias de venezolanos que viven en otros países que no tienen pasaporte, que no están llegando a los consulados y adicionalmente, puntualizan, les cobran altas cantidades de dinero “como soborno para entregarle el documento”.

Frente a eso, los venezolanos están indocumentados , e inclusive presos en el exterior, sin la posibilidad de al menos saber cuánto tarda el proceso, que fuera tiene precio internacional, unos US$ 200.

Solórzano manifestó que el Poder Legislativo tiene carácter político, “no tenemos facultades de investigación penal, por lo que se nos dificulta hacer las pesquisas” sobre el tema.

“Tengo una denuncia de una persona en el exterior que le estaban cobrando 2.000 dólares”, añadió al tiempo que refirió que “abrimos la denuncia civil de las personas, los recibimos para orientarlos y acompañarlos hasta los organismos correspondientes de investigación penal, pero hay mucho miedo, nadie quiere aparecer con su nombre, porque tienen miedo al sistema”.

Los diputados no se salvaron

1508330920x1000.jpg

Los parlamentarios opositores no se han salvado de la retaliación del Gobierno chavista, pues a varios les han suspendido sus pasaportes, con el fin de imposibilitarles la salida al exterior para denunciar la grave crisis que vive Venezuela y los ciudadanos.

Los argumentos esgrimidos de manera rebuscada por los funcionarios a favor del chavismo fueron “errores técnicos” y “anulación por pérdida”. El diputado Williams Dávila agregó en febrero de 2017 que había una lista con 15 parlamentarios a los que les dejarían sin validez el pasaporte.

Sigue la negativa del Gobierno chavista

El legisladorvenezolano Luis Florido se reunió el pasado 5 de abril, con el subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Luis Alfonso de Alba, en el que abordaron como tema central la diáspora venezolana y la negativa del gobierno de Nicolás Maduro en otorgar los pasaportes a miles de venezolanos.

Describió que los venezolanos “están siendo obligados a estar aislados en México y todo el mundo” y enfatizó que “Nicolás Maduro viola los Derecho Humano a la identidad”.