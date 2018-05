Lo peor no pasó: agua, subte y naftas recalientan a la clase media

Si bien es cierto que el zapato no aprieta de la misma forma a cada hogar, no será de los más gratos para un clase media este amanecer tras el Día del Trabajador, ya que nada más que de servicios públicos le esperan pagar cuentas, que suman como mínimo más de $2.500: la boleta de AySA aumentada a $208 de básico por el servicio de agua potable y cloacas, la de gas categoría R31-R33 que promedia $1269, la de electricidad con un consumo de 450 kilovatios de $1.050,14 (más una cuota por $22,57), lo cual totaliza $1.072,71. Y cuando salga a la calle se encontrará con que el subte cuesta $11 y que los surtidores preparan otro toque a los combustibles, ya anunciado por las petroleras. Si la readecuación tarifaria que impuso el gobierno terminara ahí y con ello se redujeran los subsidios económicos del Tesoro para aliviar el déficit fiscal y la inflación, como lo vende el aparato de difusión rentado por la Casa Rosada, y las empresas productoras de hidrocarburos y las distribuidoras demostraran fehacientemente (y no a través de comunicados de sus agencias de prensa) que destinan la mejora en el precio transferida a invertir en la ampliación y calidad del servicio que brindan, hasta es probable que la Administración Macri lo pudiera estar cosechando políticamente como un logro de gestión. Pero en realidad lo que espera es llenar con su parte los casilleros de recaudación que le deparan los 96 impuestos y 69 mil regulaciones que contabilizó Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand. Los aplica a subsidiar los puestos públicos con elevadas remuneraciones que embozó en la plantilla salarial del Estado mientras tiende trampas dialécticas para circunscribir la polémica del gasto a salirse con la suya con las tarifas.

