"Estoy harto que me toquen el hombro y me digan que todo va a andar bien"

Durante una conferencia organizada por el Rotary Club de Buenos Aires, Santiago Kovadloff sostuvo que "el país tiene problemas económicos y financieros, con un 25% de pobreza. Pero en mi opinión, el principal problema que tiene la Argentina es con la ley, que es la que establece los límites de la omnipotencia en el ejercicio del poder, hasta donde la impunidad no puede dominar cuando intenta ejercer su economía".

"Estoy harto de que me toquen el hombro y me digan que todo va a andar bien, no me interesa eso" , agregó Kovadloff y consideró que "la política debe darse en el marco de la ley y no en connivencia con la corrupción. La transparencia en el delito hoy es enorme, pero la lucha contra ese delito no está encarada con la resolución necesaria. Es una deuda central, mucho más decisiva que la economía".

Además, advirtió que "el gobierno no tuvo la hombría de bien de encarar los problemas de frente. Reconozco a este gobierno como imprescindible, estoy con él. Pero debe combatir todo lo que lo corrompe" .

Asimismo, se refirió a la influencia del asesor presidencial Jaime Durán Barba en el gobierno de Cambiemos. "Durán Barba ha cumplido muy bien su función de llevar a este gobierno al poder. Pero el gobierno tiene que aprender a comunicar la complejidad de los problemas que enfrenta", opinó y añadió que "no estamos bien, no necesitamos ese discurso. Nos tienen que hablar desde la convalecencia decidida a recuperarse".

También realizó una comparación entre el Gobierno actual y el kirchnerista. "El narcisismo del gobierno anterior del cual fuimos víctimas ya no existe. Pero hoy tenemos la presunción de que el país va a extraer su fe de la esperanza extendida como optimismo. No hay que intentar ganar credibilidad donde no la hay", afirmó el filósofo.

Por otro lado, se refirió a dos figuras centrales de la administración Cambiemos como la diputada Elisa Carrió y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. "Admiro profundamente a Carrió y Vidal. Más allá de cualquier cosa, son transparentes, verosímiles. El Gobierno está muy unido a ellas dos", opinó.

En cuanto a la oposición, en especial el peronismo, consideró que "está enfrentado al dilema de saber si es capaz de reconstruirse sin caudillos. Pero no tiene cultura para eso. Hay voluntad de negociación política, por ejemplo en Miguel Ángel Pichetto, además de otras figuras interesantes".

"Lo que le falta a este gobierno es tiempo de trabajo y no de promesas". Decir que un problema se resuelve el siguiente semestre es una falta de respeto . Lo que sí hizo bien el Gobierno fue en generar una expectativa internacional extraordinaria, al menos desde el punto de vista de sus recursos", agregó Kovadloff.

Por último, criticó al Gobierno respecto a que "hay desaciertos muy profundos en educación, en Argentina está manejada por un espíritu tecnocrático y con una educación primaria desvalorizada. Es un gobierno fatalmente contradictorio. Tiene que definir si se encamina a autocrítica madura y si hay voluntad de diálogo con el peronismo" y finalmente sostuvo "le aconsejaría a Macri que con la Justicia sea implacable".