Tras el escándalo en Facebook, Cambridge Analytica anunció su cierre

La compañía ha estado envuelta en un escándalo desde que, a mediados del pasado mes de marzo, una investigación periodística de The Guardian y The New York Times reveló que datos personales de hasta 50 millones de estadounidense habían sido obtenidos irregularmente de Facebook y utilizados indebidamente para fines electorales, ha anunciado este miércoles 02/05 su cierre. Se trata de Cambridge Analytica, la consultora que desempeñó un papel central en el escándalo de la masiva filtración y uso no autorizado de datos personales de Facebook.

Mediante un comunicado, la empresa indicó: "Hemos determinado la inviabilidad de las operaciones", según consignó la agencia internacional AFP. En ese marco, agregaron: "La compañía cesa inmediatamente todas sus operaciones".

Cambridge Analytica defiende su inocencia y se dice “vilipendiada por actividades que no solo son legales, sino ampliamente aceptadas como un componente estándar de la publicidad online, tanto en la arena política como en la comercial”. “A pesar de la firme confianza de Cambridge Analytica en que sus empleados han actuado de manera ética y legal, el asedio de la cobertura mediática ha alejado a todos los clientes y proveedores de la compañía”, explica la consultora en un comunicado. “Como resultado, se ha determinado que ya no es viable continuar operando el negocio”.

"El asedio efectuado por la cobertura mediática ha apartado a casi todos los clientes y proveedores" de Cambridge Analytica, lamentó la firma de marketing.

"En estos últimos meses, Cambridge Analytica ha sido blanco de numerosas acusaciones infundadas y, a pesar de los esfuerzos de la empresa para rectificar los hechos, ha sido calumniada por actividades que no solo son legales sino que son ampliamente aceptadas como parte integrante de la publicidad en línea", añadieron.

Tanto Cambridge Analytica como su matriz SCL Elections, iniciaron los procedimientos para declararse insolventes en el Reino Unido. La consultora prevé asimismo comenzar un proceso legal similar en Estados Unidos.

Uno de los propietarios de la compañía es el multimillonario estadounidense Robert Mercer, financiador de la campaña de Trump y uno de los impulsores de la llamada derecha alternativa norteamericana que ayudó a llevar al candidato republicano a la Casa Blanca.