Abuso: Obligaron a 5 porristas a posar en topless

Los Redskins de Washington habrían obligado a algunas de sus animadoras a pasar por momentos embarazosos e inapropiados durante un viaje que hicieron a Costa Rica en el 2013. Según el New York Times, que cita afirmaciones de algunas de las animadoras, estas tuvieron que posar sin sujetador durante una sesión de fotos, a la que fueron invitados varios patrocinadores, todos ellos del sexo masculino.

Los directores del Redskins traspasaron la línea en ese viaje a Costa Rica en 2013 durante una sesión de fotos de calendario. Lo primero que le llamó la atención a las viajeras fue que requisaron sus pasaportes al llegar al complejo Occidental Grand Papagayo. Pero eso fue lo más suave. Al arrancar la sesión fotográfica, un grupo de inversores y los dueños del estadio FedExField, llegaron a ver a las animadoras sonreír ante la cámara. Algunas obligadas a posar en topless y otras con el cuerpo cubierto solo de pintura. Ni pompones ni uniforme. Así trabajaron durante 14 horas.

Una vez acabada la irregular sesión, los ejecutivos del equipo escogieron a nueve de las 36 chicas para llevarlas a otro campo de juego: acompañar a los patrocinadores que querían fiesta. "Regresen a su habitación y prepárense", les dijo el director. Varias comenzaron a llorar, según el relato del New York Times "No nos pusieron una pistola en la cabeza, pero era obligatorio para nosotras ir", describió una de las víctimas. "No nos preguntaron, nos dijeron. Otras chicas estaban devastadas porque sabíamos exactamente lo que estaba haciendo".

Stephanie Jojokian, la entonces directora de las animadoras de los Redskins, declaró al diario que el viaje al club nocturno no era obligatorio y que las chicas no fueron elegidas por los patrocinadores. Dos de ellas indicaron al diario que Jojokian no las obligó a hacer algo que no quisieran.

Mientras que el equipo indicó que a las animadoras no se les pagó nada por el viaje, que tuvo una duración de una semana, excepto los costos de transporte, comidas y alojamiento. Después de ese viaje, algunas de ellas abandonaron el equipo y dijeron que se sentían "sin protección", según el diario.

El equipo envió un comunicado al diario en el que indica que el programa de animadoras de los Redskins "es uno de los principales de la NFL en participación, profesionalismo y servicio comunitario". Agrega que "cada animadora de los Redskins está protegida por un contrato que le garantiza un entorno seguro y constructivo".

"El trabajo que hacen nuestras animadoras en nuestra comunidad, además de visitar a nuestras tropas en el extranjero y apoyar a nuestro equipo en el campo de juego es algo de lo que la organización de los Redskins y nuestros aficionados se enorgullecen", dice el texto.

El contrato de las animadoras especifica que deben participar en actividades fuera del campo de juego, como "eventos comunitarios y caritativos, campamentos juveniles, etc". Lo que no presuponen es que ese etcétera incluye ir a bailar con los patrocinadores del equipo. "Desafortunadamente, siento que no cambiará nada hasta que algo terrible suceda, como que una niña sea atacada de alguna manera o violada", lamentó una de las denunciantes.